Inteligentny otwieracz do bramy i garażu firmy Yale

Yale właśnie wprowadził swoje najnowsze urządzenie smart zaprojektowane z myślą o wygodzie i bezpieczeństwie we wszystkich punktach wejścia do domu konsumenta.

Smart Gate and Garage Opener zapewnia użytkownikom możliwość sterowania i monitorowania bram wjazdowych i drzwi garażowych, które już wcześniej zostały wyposażone w urządzenia automatyki za pośrednictwem aplikacji Yale Home w smartfonie.

Inteligentny otwieracz do bramy i garażu to najnowszy dodatek do gamy Yale Home oraz nowej linii rozwiązań do przechowywania Smart Storage. Jest w pełni zgodny z dążeniem marki do zapewnienia użytkownikom komfortu, jakim jest korzystanie z jednej aplikacji dla wszystkich kolejnych produktów smart home.

Inteligentny otwieracz do bramy i garażu

Łatwy w instalacji, kompaktowy Yale Smart Gate and Garage Opener zaprojektowany jest tak, aby zapewnić użytkownikom bezproblemowy dostęp do bram i garaży przy pomocy smartfona. Produkt umożliwia konsumentom otwieranie i zamykanie bram i drzwi garażowych, gdy zbliżają się lub wychodzą, bez konieczności szukania pilota. Otrzymują też powiadomienie, jeśli ktoś otworzy lub zamknie bramę czy garaż i mogą sprawdzić historię dostępu w dowolnym momencie, bez względu na to, gdzie się znajdują, za pośrednictwem rejestru aktywności w aplikacji Yale Home. Urządzenie daje użytkownikom poczucie pewności, że samochód, motocykl, kosiarka, sprzęt sportowy, elektronarzędzia lub narzędzia ogrodnicze i inne kosztowne przedmioty przechowywane w garażu są bezpieczne.

Za pomocą kodu lub klucza wirtualnego można zdalnie udzielać stałego lub tymczasowego dostępu rodzinie, przyjaciołom lub zaufanym usługodawcom w aplikacji Yale Home. Dodanie inteligentnej klawiatury jest również szczególnie przydatne w zapewnianiu znajomym i zaufanym usługodawcom wejścia i wyjścia przez bramę wjazdową lub garażową, bez konieczności korzystania z aplikacji. Na przykład, zamiast czekać cały dzień w domu na przesyłkę, użytkownik może udzielić dostępu kurierowi, podając mu kod PIN do garażu, w którym ma zostawić paczkę. Dzięki temu wiadomo, że każda przesyłka będzie czekać w bezpiecznym miejscu.

Dla dodatkowej wygody, to inteligentne urządzenie zostało zaprojektowane do współpracy z wiodącymi asystentami głosowymi Amazon Alexa i Google Assistant, umożliwiając użytkownikom otwieranie i zamykanie bram i drzwi garażowych dla gości za pomocą poleceń głosowych.

Dzięki wbudowanemu Wi-Fi można korzystać ze zdalnych funkcji, takich jak możliwość otwierania i zamykania bramy z dowolnego miejsca, czy udzielania zdalnego dostępu innym za pomocą kodów lub kluczy wirtualnych do swojego garażu lub bramy używając aplikacji Yale Home. Jeśli więc użytkownik wyjedzie na urlop, przyjaciel lub członek rodziny będzie mógł z łatwością wejść do domu i sprawdzić, czy wszystko w porządku dzięki udzielonemu dostępowi, który można anulować w dowolnej chwili. Dla pełnego spokoju, za pośrednictwem aplikacji konsumenci mogą również monitorować każdy dostęp do swojego garażu i bramy, również ten niepożądany.

Aplikacja Yale Home otwiera przed użytkownikami Yale drzwi na świat nowych możliwości związanych z zarządzaniem i monitorowaniem inteligentnego otwieracza Smart Gate and Garage Opener. Za pomocą tej jednej aplikacji można sterować otwieraniem bramy i garażu (Smart Gate and Garage Opener), jak również drzwi frontowych i tylnych (zamki Yale, np. Linus Smart Lock), co zapewnia wygodę i elastyczność zabieganym konsumentom. Aplikacja daje im możliwość skonfigurowania dostępu dla wybranego użytkownika do garażu, bramy oraz drzwi wejściowych i tylnych za pomocą tego samego kodu lub klucza wirtualnego, a następnie w razie potrzeby cofnięcia dostępu do wszystkich tych punktów jednocześnie.