iOS 13 może dostać wsparcie dla myszy

Jednym z największych problemów towarzyszących korzystaniu z iOS jako z systemu do pracy był brak możliwości używania myszki. Jeśli krążące po internecie plotki okażą się prawdziwe, już wkrótce otrzyma on stosowne wsparcie.

Informacje na temat nowej funkcji pojawiły się w podcaście Connected. Według przecieków aktualizacja do iOS 13 ma umożliwić podłączanie myszy do wszystkich działających na nim urządzeń bez konieczności zastosowania specjalnego adaptera. Korzystanie z kursora ma być elementem pakietu AssistiveTouch, czyli narzędzi, które pomagają osobom o ograniczonej sprawności ruchowej w swobodnym korzystaniu z urządzeń Apple. Nie do końca wiadomo, z jakimi typami myszy będzie współpracował iOS – najlogiczniejsze wydaje się wsparcie dla bezprzewodowych peryferiów Bluetooth (na przykład Magic Mouse czy Magic Trackpada), ale szczegóły są jeszcze nieznane.

Jeśli iOS 13 otrzyma wsparcie dla myszy, na pewno skorzystają z niego nie tylko osoby potrzebujące ułatwionego dostępu do urządzeń Apple – rozwiązanie to przypadnie do gustu przede wszystkim posiadaczom iPadów. Dzięki niemu będą oni mogli korzystać z tabletu jak z pełnowymiarowego komputera, co zwiększy wygodę pracy. Premiera nowego systemu odbędzie się podczas konferencji WWDC 2019 zaplanowanej na początek czerwca.