Bang & Olufsen prezentuje głośnik Beosound Balance

Znana z awangardowych, stylowych projektów firma Bang & Olufsen mocnym uderzeniem wchodzi na rynek inteligentnych głośników. Ich najnowsza propozycja, Beosound Balance, bezbłędnie wygląda oraz współpracuje z Asystentem Google oraz Alexą.

To, że B&O w pełni dopracowuje design i wykończenie swoich głośników, wiadomo nie od dziś, a Beosound Balance nie jest odstępstwem od tej reguły. Sprzęt powstał we współpracy z londyńską pracownią wzornictwa Layer. Jego geometryczna forma ma przypominać dzieło sztuki nowoczesnej, a klasycznemu, materiałowemu wykończeniu z wełny Kvadrat towarzyszą akcenty z drewna dębowego i aluminium. Wewnątrz cylindrycznej podstawy znajduje się skierowany w górę głośnik niskotonowy; pozostałe sześć przetworników umieszczone zostało w górnej części urządzenia. Ich przestrzenne rozmieszczenie ma minimalizować powstawanie zakłóceń i wibracji. Wewnętrzny mikrofon pozwala natomiast na dostosowanie brzmienia do kształtu i warunków akustycznych pomieszczenia.

Górna część Beosound Balance została wyposażona w podświetlany panel dotykowy, służący do sterowania głośnikiem. Urządzenie otrzymało wsparcie dla Asystenta Google, a jeszcze w tym roku dołączy do niego Amazon Alexa; ponadto odtworzymy na nim muzykę poprzez Bluetooth, Apple AirPlay 2, Chromecasta i Spotify Connect. Balance może także łączyć się z innymi urządzeniami B&O w system multiroom. Urządzenie zostało wycenione na 2 250 USD (ok. 8 660 PLN) i trafi do sprzedaży 5 marca. Do wyboru dostaniemy dwa kolory wykończenia: beżowy i czarny.