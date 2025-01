Biohackuj swoje życie

Luźne, noworoczne postanowienia dotyczące utraty wagi lub poprawy kondycji bez odpowiedniej pomocy są skazane na niepowodzenie. Czas na nowe podejście. W tym roku porzuć utartą ścieżkę liczenia kalorii i zatłoczonych siłowni. Obierz kurs na dziki błękit zaawansowanych technologicznie, eksperymentalnych rozwiązań zdrowotnych i fitness.

Ci, którzy są pionierami, przyjmują „biohacking”. Polega on na wykorzystaniu niekonwencjonalnej, niezwykłej technologii opartej na danych w celu poprawy zdrowia – może to oznaczać technologię noszoną, ale może być również monitorowanie krwi lub wypróbowywanie trików dietetycznych.

Praktycy z marginesu, tacy jak Bryan Johnson, 49-letni twórca Venmo i biohaker, wydają miliony dolarów na eksperymentalną technologię i biochemię, próbując odwrócić proces starzenia, i w tym szaleństwie trafiają na pierwsze strony gazet.

Na szczęście nie musisz wydawać takich pieniędzy, ani narażać się na ryzyko nieprzetestowanych suplementów, aby poprawić swoje zdrowie dzięki najnowszej, inteligentnej technologii. Bez względu na to, jakie są twoje cele – lepszy sen, zdrowsza dieta czy skuteczniejsze treningi – istnieje gadżet dla ciebie. To najnowocześniejsze narzędzia, a każde z nich może być kluczem do zbudowania lepszego ciebie na rok 2025.

Ciągłe monitorowanie poziomu glukozy

Czy nie byłoby wspaniale wiedzieć dokładnie, jak twoje nawyki związane z przekąskami wpływają na poziom cukru we krwi? Przyrost masy ciała jest bardzo ściśle powiązany ze skokami cukru we krwi, zgodnie z badaniami JAMA. Ciągły monitoring glikemii, czyli CGM, to urządzenia przypominające plaster, które przykleja się do ramienia, z igłą do przebicia skóry – jest to o wiele mniej bolesne niż się wydaje – i czujnikiem przymocowanym do igły, który służy do ciągłego pomiaru poziomu cukru we krwi, przesyłając wyniki do aplikacji w telefonie przez Bluetooth.

Pierwotnie opracowane dla diabetyków, CGM takie jak Lingo (na zdjęciu) amerykańskiej firmy medycznej Abbott (od 309 PLN, www.hellolingo.com), są teraz dostępne dla każdego, dzięki czemu możesz zobaczyć wpływ diety, ćwiczeń, stresu i innych czynników na poziom glukozy we krwi w czasie rzeczywistym. Jeśli mocno sięgniesz po burgery, zobaczysz skok poziomu cukru na żywo w aplikacji – ale jeśli po posiłku pójdziesz na spacer, możesz zauważyć, jak skok spłaszcza się znacznie szybciej. Aplikacja oferuje spersonalizowane porady na podstawie odczytów, a czujnik (choć jest wodoodporny) jest wyposażony w ochronny plaster.

Nasz werdykt

Przydatne w krótkim okresie, aby dowiedzieć się, jak twoje nawyki żywieniowe wpływają na poziom cukru we krwi i wykorzystać pomocne porady aplikacji, aby zaplanować, jak spłaszczyć krzywą w przyszłości. Istnieje ryzyko dezinformacji, która zawsze wiąże się z samodiagnozą, ale aplikacja dobrze radzi sobie z kontekstualizacją wykresów. Wiedza jest przydatna dla osób, które zaczynają dbać o swoje zdrowie, a dostęp do informacji o poziomie glukozy we krwi zmienia zasady gry dla diabetyków. Jednak, gdy już wiesz, co robisz, to tylko diabetycy muszą kupować nowe urządzenia na dłuższą metę.

Smart ringi

Smartwatche? Daj spokój. Przyszłość śledzenia twojej kondycji fizycznej jest dyskretna, pasuje na twój palec i pozwala ci nosić elegancki, analogowy zegarek zamiast kolejnego czarnego ekranu w twoim życiu.

Oura Ring 4 (1 799 PLN, www.ouraring.com) i RingConn Smart Ring (1 299 PLN, www.ringconn.com) to tylko dwie z wielu opcji, które równie dobrze śledzą tętno, natlenienie krwi, temperaturę skóry i wiele innych rzeczy. Zazwyczaj działają od pięciu do ośmiu dni między ładowaniami i doskonale sprawdzają się w monitorowaniu snu.

W połączeniu z czujnikami ruchu w pierścieniu, może on wykrywać zwiększone tętno, aby automatycznie rejestrować treningi, takie jak chodzenie lub bieganie, zapisując je w codziennych harmonogramach w aplikacji.

Usługa subskrypcji Oura Ring 4 obejmuje nawet usługę czatbota AI, doradcy ds. zdrowia, który może przewidywać nadchodzące choroby na podstawie wzrostu temperatury ciała w godzinach snu. To najnowocześniejsze, pomocne, wspomagane przez sztuczną inteligencję urządzenie do noszenia, monitorujące zdrowie.

Nasz werdykt

Inteligentne pierścienie dostarczają użytecznych, praktycznych informacji, a nie zwykłych banałów typu „ruszaj się więcej” i „priorytetowo traktuj sen”. Algorytmy Oura szczególnie się sprawdziły, ponieważ w ciągu pierwszych kilku tygodni dowiedziały się o mnie najwięcej, a wszystkie pierścienie są wygodniejsze do noszenia na noc niż smartwatche. Subskrypcja Oura nie jest opłacalna, kiedy masz ograniczony budżet. Jeśli tak jest w twoim przypadku, wybierz pierścień bez dodatkowych opłat.

Osobiści trenerzy AI

Czas wprowadzić eksperymentalną technologię do domowej siłowni. Marki takie jak Technogym wprowadzają sztuczną inteligencję do treningu siłowego, dzięki pojawieniu się inteligentnych hantli. Connected Dumbells (12 099 PLN, www.technogym.com) są dalekie od zestawu pod łóżkiem twojego taty – zasilane przez sztuczną inteligencję, zawierają czujniki ruchu, które wykrywają wybraną wagę i zakres twoich ruchów, wysyłając informacje do aplikacji i wprowadzając dane do programu treningowego.

Aby nie być gorszym, Peloton oferuje bardziej przystępne rozwiązanie – Peloton Guide (499 PLN, www.onepeleton.com), kamerę wykrywającą ruch w stylu Xbox Kinect, która wykorzystuje AI do analizy zakresu ruchu podczas ćwiczeń. Runna AI, aplikacja do treningu biegowego na smartfona, oferuje również progresywne, generowane przez AI wskazówki dotyczące treningu ze spersonalizowanymi rekomendacjami. Może powiedzieć ci, że jesteś na czele wyścigu, czy na dobrej drodze do pokonania wyznaczonego celu, lub zalecić ci mniejsze tempo.

Nasz werdykt

Ze swoimi paskami postępu i treningiem zorientowanym na obraz z kamery, Guide wydaje się nieco utknąć w filozofii domowych treningów z ery COVID-owej, nie wykorzystując swojej inteligencji do dostosowania się do twojego treningu. Jednak aplikacja Runna AI jest świetna. Jej plany reagują na twoje wyniki, zmieniając się w locie, a wskazówki oparte na sztucznej inteligencji aplikacji mogą oferować reaktywne porady wykraczające poza możliwości konwencjonalnego planu treningowego. Ogólnie rzecz biorąc, trenerzy AI są dość skuteczni, ale niektórzy są naprawdę drodzy (patrzymy na ciebie, Technogym).

Inteligentne opaski do spania

Od tabletek melatoniny po automatyczne poduszki chłodzące, środki wspomagające sen to ogromna branża – ale nie każdy produkt jest dla każdego. Sen jest kluczowy dla maksymalnej wydajności i niezbędny do optymalizacji, jeśli chcesz lepiej się biohakować. Dla naprawdę niespokojnych, inteligentna opaska do spania łącząca się przez Bluetooth może być sposobem na poprawę każdego aspektu leżenia w łóżku.

Aura Smart Sleep Mask (1 469 PLN, www.aura-circle.com) to mocna opaska zaciemniająca, łącząca kilka środków wspomagających sen jednocześnie. Blokowanie światła w nocy poprawia wydajność poznawczą i czas reakcji, zgodnie z badaniami Uniwersytetu Harvarda. Opaska zawiera również głośniki, dzięki czemu możesz odpłynąć przy swoich ulubionych dźwiękach.

Wreszcie, wykorzystuje wewnętrzny, programowalny pasek świetlny, dzięki czemu możesz obudzić się przy symulowanym wschodzie słońca zamiast trybie drzemki w telefonie – badania wykazały, że czujność wzrasta, a jakość snu poprawia się po wystawieniu na jasne, poranne światło.

Wszystkie te cechy sprawiają, że jest to potężny, wygodny wzmacniacz snu – nie ma potrzeby łykania tabletek przed pójściem spać.

Nasz werdykt

Wygodne i przyjemne w użyciu, nawet jeśli noszenie Aura Smart Sleep Mask przypomina wcielanie się w Cyclopsa z uniwersum X-Mena. Twardy plastik oznacza, że osoby śpiące na boku będą potrzebowały okresu adaptacji. Opaska jest jednak dobrze amortyzowana, a niestandardowe krajobrazy dźwiękowe, a także światło budzenia oferują delikatny, symulowany wschód słońca.

Urządzenia do neurostymulacji

Nic tak nie krzyczy „biohacking” jak próba zmiany chemii mózgu w domu. Pomiń leki nootropowe i trend mikrodawkowania w Dolinie Krzemowej i spróbuj lepiej się pobudzić. Neurostymulacja, czyli dostarczanie impulsów elektrycznych do nerwu błędnego w mózgu, ma wiele zalet – od leczenia depresji, przez poprawę koncentracji, po ograniczanie szkodliwych stanów zapalnych w organizmie.

Jak prawdziwe jest to stwierdzenie, jest kwestią sporną, podobnie jak w przypadku wszystkich nowych nauk medycznych, ale Nurosym (3 099 PLN, www.nurosym.com) to zestaw słuchawkowy i pilot zdalnego sterowania od startupu, który zainwestował dużo w badania kliniczne, podczas gdy to opublikowane w Journal of the American Heart Association wykazało, że stymulacja nerwu błędnego o niskim poziomie „znacznie poprawia” jakość życia.

Nasz werdykt

Wyniki są anegdotyczne. Używając go przed snem i podczas spacerów w parku, urządzenie zostało skonfigurowane do zalecanego „mrowienia, nie bólu”, a po zerknięciu potem w aplikację Oura, nastąpił spadek stresu i tętna. Jednak to problem paradoksu obserwatora – wkładasz specjalny wysiłek, aby się zrelaksować, ponieważ wiesz, że masz urządzenie do przetestowania, więc efekt placebo jest możliwy. Nurosym oferuje 30-dniową gwarancję zwrotu pieniędzy, więc zawsze możesz go odesłać przed upływem miesiąca. Rażenie własnego mózgu prądem w celu poprawy funkcji poznawczych, bez gwarancji sukcesu – na tym polega biohacking.