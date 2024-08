Dyson Chitosan – nowatorska linia kosmetyków

Odżywione i lśniące włosy to marzenie każdego z nas. Chcemy, aby fryzurę wyróżniała nie tylko oryginalna forma, ale przede wszystkim doskonała kondycja włosa. W kwestii ochrony i stylizacji warto zatem zaufać sprawdzonym markom i … inżynierom. I jeśli połączenie inżynierii i kosmetyki wydaje się niemożliwe, firma Dyson udowadnia, że to najlepsza droga do opracowania produktów do pielęgnacji i stylizacji, które nie tylko utrwalają fryzurę, ale przede wszystkim dbają o kondycję skóry, cebulek i włosów.

Nowatorska linia kosmetyków Dyson Chitosan została wzbogacona złożoną makrocząsteczką chitosan, pozyskiwaną z boczniaka ostrygowatego. Występuje ona w strukturach komórkowych ścian grzybów i nadaje im sprężysty kształt. Oznacza to, że autorska technologia Dyson Triodetic, oparta na chitosanie, doskonale utrwala fryzurę dzięki lekkiej strukturze wiązań – bez sklejania i efektu sztywności włosów. Taka konstrukcja powoduje, że włosy mogą się poruszać w naturalny sposób, zachowywać swój kształt, co więcej utrwalić fryzurę na cały dzień, nawet przy wysokiej wilgotności powietrza. W skład linii kosmetyków Dyson Chitosan wchodzą krem do wstępnej stylizacji oraz serum utrwalające.

Pierwszym krokiem w pielęgnacji włosów na mokro jest stosowanie kremu do wstępnej stylizacji Dyson Chitosan (259 PLN, dostępny w perfumeriach Sephora lub na www.dyson.pl). Jego formuła została opracowana z myślą o uzyskaniu długotrwałego efektu elastycznego utrwalenia, przy zachowaniu naturalnego ruchu i blasku włosów. Warto podkreślić, że krem zawiera składniki odżywcze, które ograniczają puszenie się włosów i chronią ich naturalny połysk. Z kolei dodatek wysokowydajnych silikonów i precyzyjna porcja różnego rodzaju olejów, np. z pestek winogron czy arganowego, odpowiadają za gładkość włosów. Krem został opracowany z myślą o wszystkich rodzajach włosów, ale w czterech innowacyjnych wariantach dobranych do struktury włosa – pierwszy z nich przeznaczony jest do naturalnie prostych, kolejny do falowanych; dwa ostatnie to produkty do naturalnie kręconych i mocno kręconych włosów.

Serum utrwalające Dyson Chitosan (259 PLN, dostępne w perfumeriach Sephora lub na www.dyson.pl) to z kolei produkt do stylizacji suchych włosów. Zawiera ono kwas hialuronowy, który działa jak tarcza ochronna przy wysokiej wilgotności powietrza do 80%. Z kolei mieszanka aminokwasów regeneruje uszkodzenia na powierzchni włosa. Aplikacja serum na gotową fryzurę powoduje natychmiastowe i długotrwałe – do 12 godzin – utrwalenie i nawilżenie. Osoby z problemem puszenia się włosów ucieszy informacja, że kosmetyk redukuje je aż o 50%. Warto podkreślić, że serum można stosować na włosy farbowane i poddawane zabiegom chemicznym.

Jeśli za opracowanie kosmetyków do pielęgnacji włosów biorą się inżynierowie firmy Dyson, można być pewnym, że stoją za tym lata eksperymentów, badań i doświadczeń, a wszystko po to, aby wprowadzić na rynek produkt perfekcyjny. Linia Dyson Chitosan i wykorzystanie makrocząsteczki boczniaka to potwierdzenie filozofii marki i najwyższa dbałość o zdrowe włosy, ale także wykorzystanie naturalnych komponentów w pielęgnacji i stylizacji fryzur.