Apple rozszerza rodzinę Apple Pencil o nowy, przystępniejszy cenowo model

Użytkownicy iPada mają teraz szerszy wybór Apple Pencil, bo Apple wprowadza dziś do oferty nowy, przystępniejszy cenowo model. Dzięki dokładności co do piksela, śladowemu opóźnieniu oraz wrażliwości na kąt pochylenia Apple Pencil idealnie nadaje się do notowania, szkicowania, dodawania uwag, prowadzenia dziennika i jeszcze wielu innych czynności. Nowy Apple Pencil ma matowe wykończenie i płaski bok, którym przywiera magnetycznie do krawędzi iPada w celu łatwiejszego przechowywania. Jego parowanie i ładowanie odbywa się za pomocą przewodu USB‑C. Nowy Apple Pencil będzie dostępny na początku listopada.

Nowy Apple Pencil ma przystępną cenę, a do tego współpracuje z wszystkimi modelami iPada z portem USB‑C. Model ten używany z iPadem Pro z czipem M2 obsługuje funkcję zbliżeniową, która pozwala wykonywać szkice i ilustracje z jeszcze wiekszą precyzją.

Po przesunięciu końcówki ukazuje się port USB‑C do parowania i ładowania nowego Apple Pencil za pomocą przewodu USB‑C. Gdy nowy Apple Pencil przyłączy się magnetycznie do iPada w celu przechowywania, zostaje wprowadzony w stan uśpienia, żeby ograniczyć zużycie energii.

Nowy Apple Pencil to najbardziej przystępny cenowo model tego urządzenia, a tym samym idealne rozwiązanie do produktywnej i twórczej pracy.

Klienci mogą wybrać idealny Apple Pencil do posiadanego iPada. Więcej informacji o zgodności znajduje się na stronie apple.com/pl/apple-pencil.

Nowy Apple Pencil będzie można kupić osobno w cenie 429 PLN już na początku listopada.