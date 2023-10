Creative Live! Audio A3 – zewnętrzny interfejs USB dla muzyków i twórców treści

Creative wraca do swoich korzeni i legendarnych interfejsów audio Creative EMU. Producent, wychodząc naprzeciw twórcom treści audio, muzykom, streamerom, podcasterom i innym użytkownikom potrzebującym dobrego audio do nagrywania i odtwarzania, stworzył nową konstrukcję interfejsu audio, który potrafi przetworzyć dźwięk w wysokiej rozdzielczości 24 bit/96 kHz. Standardowo interfejs wyposażono w nagrywanie i odtwarzanie w wysokiej jakości, wszechstronne połączenia we/wy, wbudowaną kontrolę poziomów dźwięku i bezpośredni monitoring bez opóźnień. Creative Live! Audio A3 to narzędzie dla osób poszukujących profesjonalnej jakości dźwięku.

Oprócz odtwarzania i nagrywania w wysokiej rozdzielczości na pokładzie Creative Live! Audio A3 znajduje się czterokanałowy mikser audio. Jeden z kanałów został stworzony i dedykowany podróżującym, nagrywającym swój materiał przy pomocy urządzeń mobilnych. Umożliwia to płynne miksowanie dźwięku na żywo bezpośrednio do smartfona. Interfejs wyposażono w zbalansowane wyjścia stereo z kontrolą poziomów, w dwa gniazda słuchawkowe, każde z indywidualną regulacją głośności, podwójne gniazdo combo ze wbudowanym przedwzmacniaczem mikrofonowym i przełącznikiem Hi-Z, zapewniając bezproblemową kompatybilność z mikrofonami, urządzeniami liniowymi i instrumentami. Integracja zbalansowanych wyjść stereo eliminuje typowe problemy, takie jak zakłócenia elektromagnetyczne, zapewniając lepszą jakość dźwięku.

Dzięki Creative Live! Audio A3, użytkownicy mogą cieszyć się kompleksową kontrolą dźwięku, indywidualną regulacją głośności wyjściowej i wejściowej, uzupełnionej łatwymi w obsłudze wskaźnikami, dzięki którym ustawienia dźwięku są proste i intuicyjne. Co więcej, bezpośrednie monitorowanie bez opóźnień zapewnia natychmiastową informację zwrotną o dźwięku, co jest wyjątkową funkcją, która trafi w gusta streamerów i muzyków nadających na żywo.

Dzięki nagrywaniu w wysokiej rozdzielczości, bezproblemowej integracji z dźwiękiem mobilnym i intuicyjnemu sterowaniu, Creative Live! Audio A3 to rozwiązanie audio dla streamerów, twórców treści i muzyków, którzy chcą przenieść swoje rzemiosło na wyższy poziom.

Creative Live! Audio A3 kosztuje 599 PLN i jest dostępny w sklepie internetowym Creative. Więcej informacji na temat Creative Live! Audio A3 można znaleźć na stronie creative.com/LiveAudioA3.