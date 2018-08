Apple jedyną firmą wartą ponad bilion dolarów

Mimo pojawiających się co jakiś czas informacji, że niektóre produkty sprzedają się znacznie gorzej, niż było to planowane, finanse Apple mają się bardzo dobrze. Firma z Cupertino właśnie została jedynym na świecie i drugim w historii przedsiębiorstwem wartym ponad bilion dolarów.

Na nagły wzrost wartości akcji Apple był odpowiedzią na imponujące kwartalne wyniki finansowe. Wskazywały one na 53,3 miliardów USD przychodu w ciągu trzech miesięcy i 17-procentowy wzrost wartości firmy w ciągu roku. Inwestorzy nie pozostali na to obojętni i kurs Apple wzrósł do 207,05 USD. Wartość ta była wystarczająca, aby wywindować wartość spółki ponad magiczny próg biliona dolarów. Tym samym Apple stało się drugą w historii firmą, której wartość giełdowa przekroczyła tę granicę i pierwszą notowaną na Wall Street. W 2007 roku sztuka ta udała się chińskiemu koncernowi petrochemicznemu PetroChina, ale deklarowana wartość szybko spadła poniżej progu. Podobnie będzie zapewne z Apple, ale istnieje możliwość, że wraz ze wzrostem przychodów wartość ta się ustabilizuje.

Największe zyski przynosi firmie sprzedaż iPhone’ów. Mimo słabszej niż prognozowana sprzedaży iPhone’a X, jego wysoka cena jednostkowa przyczyniła się do znacznego zwiększenia średniej wartości sprzedaży. Popularność iPadów pozostaje bez zmian, podobnie jak różnych usług typu Apple Pay czy iCloud. Niewielki spadek zanotowały natomiast Maki. Co ciekawe, do panteonu firm technologicznych wartych więcej niż bilion dolarów już wkrótce mogą dołączyć Alphabet, Amazon i Microsoft – wszystkie spółki zanotowały bardzo dobre wyniki kwartalne. Komu ta sztuka uda się jako pierwszemu? Czas pokaże.