IFA 2018: Samsung Q900R to telewizor 8K dla ludu

Kiedy na początku tego roku Samsung pokazał światu telewizor wyposażony w możliwość upscalingu zawartości do 8K mało kto podejrzewał, że technologia ta trafi pod strzechy jeszcze w tym roku. Koreańczycy postanowili zaskoczyć wszystkich i podczas targów IFA 2018 zaprezentowała komercyjny model Q900R.

Samsung Q900R będzie dostępny w trzech wielkościach: o 65-, 75- lub 82-calowej przekątnej ekranu. Telewizory zostaną wyposażone w matrycę QLED 8K o jasności do 4 000 nitów – niemal dwukrotnie wyższej niż u dostępnych na rynku modeli. Dzięki temu sprzęt będzie mógł bez przeszkód współpracować z HDR10+, a właściwie jej wariantem opracowanym specjalnie na potrzeby wyższej rozdzielczości nazwanym Q HDR 8K. Ze względu na brak łatwo dostępnej zawartości 8K Q900R otrzyma funkcję inteligentnego upscalingu filmów nakręconych w niższej jakości. Procesor obrazu 8K Quantum rozpoznaje rozdzielczość materiału źródłowego i dopasowuje ją do wymogów ekranu 8K. Jak wszystkie flagowe telewizory Samsunga sprzęt będzie współpracował z technologią niewidocznego przewodu One Invisible Connection, funkcjami Ambient Mode oraz interfejsem smart home SmartThings.

Data wejścia modelu Q900R na rynek jest jeszcze nieznana. Samsung poinformował natomiast, że siostrzany model Q900FN powinien trafić do sprzedaży już w październiku. Cena 88-calowego telewizora nie jest jeszcze znana, ale możemy spodziewać się iście wysokopółkowej kwoty. Q900FN to telewizor przeznaczony na rynek amerykański, a do Europy trafią tylko jego mniejsze warianty. Cóż, pozostaje nam czekać…