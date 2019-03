HBO ukryło repliki Żelaznego Tronu na całym świecie

Fani na całym świecie nie mogą się doczekać zwieńczenia serialowej sagi opartej o Pieśń Lodu i Ognia G. R. R. Martina, a HBO umiejętnie podkręca ich zainteresowanie. Najnowsza akcja promocyjna polega na szukaniu rozrzuconych po całym świecie replik Żelaznego Tronu.

Trony zostały umieszczone w sześciu lokacjach na całym świecie. Wskazówki, które pomogą fanom do nich dotrzeć, są umieszczane na oficjalnym Twitterze Gry o Tron oraz stronie For The Throne – zdjęcia, podpowiedzi, a nawet livestreamy z miejsca, gdzie umieszczony został tron. Pierwszy znalazca każdego tronu otrzymuje replikę jednej z koron przedstawionych w serialu, którą wręczają mu strażnicy ubrani w futrzane stroje. Nawet po odnalezieniu rekwizyt pozostaje na miejscu po to, by inni okoliczni fani mogli zrobić sobie z nim zdjęcie. Do tej pory znaleziono pięć tronów: w Wielkiej Brytanii, Szwecji, Hiszpanii, Brazylii i Kanadzie. Lokalizacja szóstego na razie pozostaje tajemnicą.

To nie jedyna akcja promocyjna prowadzona przez HBO przed premierą ósmego sezonu. W Stanach Zjednoczonych nadawca podjął współpracę z Czerwonym Krzyżem i zachęca do „przelewania krwi”, czyli krwiodawstwa. HBO zwróciło także uwagę na twórczość fanów, zapraszając artystów z różnych krajów do stworzenia dzieł inspirowanych motywami z serialu. Rzeźby, prace graficzne i instalacje można obejrzeć w internetowej galerii Making Game of Thrones.