Amazon kupuje hollywoodzkie studio filmowe MGM

Amazon od pewnego czasu próbuje stawać w szranki z Netflixem, HBO Max i Disney+. Sekretną bronią w tej walce będzie studio Metro Goldwyn Mayer, które na koncie ma tysiące kultowych produkcji. Amazon przejął je za ponad 8 miliardów dolarów.

Przejęcie MGM przez Amazon zostało publicznie ogłoszone w środę, kiedy to przedstawiciele handlowego giganta zapowiedzieli, że wartość transakcji to 8,45 miliarda dolarów, czyniąc zakup jedną z największych operacji finansowych w historii spółki. Za tę kosmiczną kwotę Amazon nabył prawa do szeregu klasyków kina, w tym wszystkich filmów z Jamesem Bondem, Rocky’ego i Robocopa. Na liście znajdują się także nowe, popularne produkcje filmowe i telewizyjne: Opowieść podręcznej, trylogia Hobbit czy Wikingowie.



Zakup MGM to nie tylko okazja do rozbudowania katalogu Prime Video (studio ma w swoim portfolio ponad 4000 filmów i ponad 17 tysięcy godzin programów telewizyjnych), ale także możliwość stworzenia lepszych produkcji na wyłączność dla usługi Amazonu. Serwis streamingowy podkreśla, że dostęp do bogatego wyboru własności intelektualnej pozwoli tchnąć życie w wiele zapomnianych uniwersów i odświeżyć stare klasyki. Czy dzięki temu Prime Video będzie mogło konkurować z Netflixem jak równy z równym? Czas pokaże…