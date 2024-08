Film Anatomia upadku już od 10 sierpnia w serwisie Max

Na tegorocznej ceremonii Złotych Globów Anatomia upadku została uznana za najlepszy film nieanglojęzyczny. Film zdobył także Oscara za najlepszy scenariusz oryginalny oraz Złotą Palmę w Cannes w 2023 roku. Już od 10 sierpnia można go będzie zobaczyć na platformie streamingowej Max.

Życie szczęśliwej rodziny we francuskich Alpach zostaje przerwane, gdy Samuel ginie w wyniku upadku. Skoczył sam, poślizgnął się czy może z balkonu wypchnęła go Sandra, żona i matka? Śledczym brakuje dowodów, w sprawie brakuje świadków. Na oczach opinii publicznej Sandra będzie musiała spowiadać się z najdrobniejszych i najintymniejszych szczegółów swojego małżeństwa, które mogą zaważyć o wyroku. Proces, który nurtuje wszystkich, toczy się również w głowach widzów, a pytanie jest oczywiste i brzmi: „Czy to zrobiła?”.