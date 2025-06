TEST: Samsung S95F

Jeszcze kilka lat temu wydawało się, że technologia telewizorów osiągnęła szczyt możliwości. Tymczasem mamy rok 2025, a takie modele jak Samsung S95F znów wywracają wszystkie reguły do góry nogami.

Flagowy model Samsunga na ten rok wyposażono w najnowszej generacji panel QD-OLED. Jest on nie tylko jaśniejszy niż w poprzedniku – modelu S95D – ale również ulepszono wykończenie antyodblaskowe. Efekt? Obraz wygląda świetnie zarówno w pełnym świetle dnia, jak i w całkowitej ciemności. W porównaniu do klasycznych telewizorów OLED, S95F oferuje kilka imponujących asów w rękawie. Oczywiście jest to model z górnej półki, którego wariant 55-calowy kosztuje 11 tysięcy złotych, a 83-calowy – 25 tysięcy złotych.

Panel S95F ma zaledwie 11 mm grubości, a sam telewizor nie jest szczególnie ciężki. Lekkość zawdzięczamy tradycyjnie modułowi One Connect – zewnętrzna jednostka, do której podłączane są wszystkie złącza (w tym zasilanie), dzięki czemu telewizor może mieć tak smukłą obudowę. To świetne rozwiązanie do montażu na ścianie.

Taka konstrukcja nie jest nowością w topowych modelach Samsunga, ale trudno jej nie docenić. Tym bardziej że wszystkie cztery porty HDMI obsługują standard 2.1 i wspierają sygnał nawet do 165 Hz – czyli więcej niż potrzeba do konsol nowej generacji czy wydajnych pecetów.

Pod względem designu S95F nie różni się szczególnie od poprzednika, modelu S95D. Tym, co czyni S95F wyjątkowym, jest ulepszony panel QD-OLED z nową powłoką antyodblaskową. Sprawuje się ona znacznie lepiej niż poprzednia, nie wpływając przy tym negatywnie na głębię czerni czy kontrast – wszystko jest na poziomie, jakiego oczekujemy od topowego OLED-a.

Telewizor napędza nowy procesor NQ4 AI Gen 3, dwukrotnie mocniejszy niż jego poprzednik. Zapewnia on lepsze skalowanie obrazu i automatyczne dostosowania dzięki Vision AI – nowości w 2025 roku.

Domyślnie po uruchomieniu trafiamy na ekran główny z systemem One UI Tizen. Tu mamy dostęp do źródeł, skrótów do aplikacji oraz opcji dodatkowych. Jest także tryb gamingowy, który umożliwia nawet granie w chmurze bez konsoli (np. przez Xbox Cloud Gaming), choć jakość nie dorównuje fizycznemu sprzętowi. Platforma SmartThings pozwala z kolei zamienić telewizor w centrum dowodzenia inteligentnym domem.

To, co najważniejsze, czyli jakość obrazu, po prostu zachwyca. Już po pierwszym włączeniu jasność ekranu dosłownie poraża – w trybie Standard przekracza 4 000 nitów, co dla OLED-a jest czymś niemal niespotykanym.

Można się przyczepić do trybu AI – bywa zbyt agresywny w swoich korektach, ale nie zawsze. Dobrze, że istnieje mnóstwo ustawień manualnych – od prostego wzmocnienia kontrastu po zaawansowane suwaki jasności, koloru, nasycenia czy ostrości.

Jak to w przypadku Samsunga – nie ma wsparcia dla Dolby Vision. Zamiast tego jest HDR10+, który działa bardzo dobrze, ale Dolby Vision to jednak dominujący standard. Szkoda.

Trzeba też pamiętać, że bardzo jasne źródła światła mogą sprawić, że czerń na panelu będzie wyglądała jak szarość – ale w typowych warunkach domowych nie ma takiego ryzyka.

Wbudowany system 4.2.2 (cztery kanały przednie/boczne, dwa basu i dwa górne) robi świetną robotę. Choć nie ma Dolby Vision, to dźwięk obsługuje Dolby Atmos. Separacja kanałów działa dobrze, a technologia Dźwięk Podążający za Obiektem+ sprawia, że dźwięki wydają się dochodzić z dokładnych miejsc na ekranie.

Jeśli jesteś gotów zapłacić za topową jakość i szukasz urządzenia do grania i kina domowego – to S95F będzie mocnym pretendentem do pojawienia się w twoim domu. Tryby obrazu dorównują klasycznym OLED-om, oferując głębię czerni i znakomitą kontrolę detali. Gdy jednak potrzeba jasności – np. w grach – S95F pokazuje pazur. To doskonałe połączenie elegancji, jakości obrazu i dźwięku.

Specyfikacja

CENA Od 10 999 PLN (55”)

Od 10 999 PLN (55”) RODZAJ EKRANU OLED

OLED ROZDZIELCZOŚĆ 4K

4K CZĘSTOTLIWOŚĆ ODŚWIEŻANIA 120 Hz (do 165 Hz)

120 Hz (do 165 Hz) PROCESOR OBRAZU AI NQ4 Gen3

AI NQ4 Gen3 WAGA WARIANTU 55” 13,8 kg bez podstawy, 23,9 kg z podstawą