Amazon coraz bliżej wejścia na polski rynek

O planach ekspansji Amazonu do Polski słyszymy już od długiego czasu, jednak dopiero teraz nastąpił przełom w negocjacjach. Zgodnie z najnowszymi doniesieniami, firma Jeffa Bezosa znajduje się w zaawansowanej fazie rozmów z Pocztą Polską.

Nieoficjalne informacje na temat planowanego wejścia Amazonu na nasz rynek przekazała Gazeta Wyborcza, która dowiedziała się, że portal handlowy prowadzi rozmowy z Pocztą Polską. Podobno przeszła ona testy jakościowe stawiane potencjalnym partnerom Amazonu, a obecnie trwają rozmowy na temat rozpoczęcia współpracy. Jeśli strony dojdą do porozumienia, portal oficjalnie rozpocznie działalność handlową na terenie Polski i Ukrainy – według GW ma to nastąpić jeszcze w tym roku.

Obecność Amazonu w Polsce do tej pory ograniczała się do sfery logistycznej. Na terenie naszego kraju znajduje się sześć ośrodków dystrybucyjnych, w których pracuje ponad 14 tysięcy osób, a także ośrodek badawczy zlokalizowany w Gdańsku. Mimo tego Polacy mają ograniczony dostęp do usług świadczonych przez firmę: na chwilę obecną możemy robić zakupy jedynie za pośrednictwem niemieckiego Amazonu, który został przetłumaczony na nasz język ojczysty. Oficjalny start polskiej wersji ucieszy także właścicieli sklepów internetowych, którzy chcą rozpocząć działalność na portalu – do tej pory było to bardzo trudne, a w niektórych przypadkach nawet wymagało rejestracji VAT w innych krajach europejskich.

Według GW rozmowy pomiędzy Amazonem i Pocztą Polską są już w zaawansowanej fazie, a ostateczna decyzja podjęta zostanie w kwietniu. Żadna ze stron nie wydała w tej sprawie oficjalnego oświadczenia.