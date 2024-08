UNIQLO, KAWS i Warhol w specjalnej kolekcji

Globalny detalista odzieżowy UNIQLO ogłasza premierę nowej kolekcji UT (UNIQLO T-shirt), upamiętniającej wystawę KAWS + Warhol, która obecnie jest prezentowana w Muzeum Andy’ego Warhola w Stanach Zjednoczonych i w najbliższym czasie będzie podróżować po całym świecie. Nowa linia dostępna będzie w sklepach UNIQLO oraz w sklepie internetowym uniqlo.com od piątku, 23 sierpnia.

UNIQLO przedstawia nową, wyjątkową kolekcję, prezentującą twórczość Andy’ego Warhola (1928-1987), kluczowego przedstawiciela sztuki XX wieku, oraz KAWS, wiodącego artysty sztuki współczesnej. Linia łącząca ikoniczne motywy obu artystów, pozwala każdemu poczuć bliskość z ich dziełami. Artbook z wystawy KAWS + Warhol będzie dostępny wyłącznie w sklepach UNIQLO i na stronie uniqlo.com przed oficjalną premierą wydawniczą.

Kolekcja kapsułowa: od dresów po kurtki

Kolekcja UT KAWS + Warhol, dostępna wyłącznie w sklepach UNIQLO, powstała we współpracy z Fundacją Andy’ego Warhola na rzecz Sztuk Wizualnych (The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts), która od wielu lat kontynuuje dziedzictwo artysty, prezentując światu sztukę, poprzez komercyjne produkty tworzone wraz z UNIQLO. Szeroka gama wzorów przedstawia charakterystyczne postaci KAWS w połączeniu ze słynnymi motywami z obrazów Warhola. Oprócz t-shirtów, w kolekcji znajdą się także bluzy, kurtki, skarpetki, torby materiałowe oraz odzież dziecięca. Klienci w każdym wieku mogą zanurzyć się w świat sztuki KAWS i Andy’ego Warhola.

Światowa prapremiera artbooka

Artbook powiązany z wystawą KAWS + Warhol będzie dostępny wyłącznie w sklepach UNIQLO oraz w sklepie internetowym UNIQLO, jeszcze przed oficjalną premierą wydawniczą. Publikacja prezentuje sztukę KAWS i Andy’ego Warhola, porównując i ukazując nowe spojrzenie na twórczość tych dwóch, najbardziej popularnych artystów. Obszerna zawartość książki obejmuje wywiad z KAWS, eseje historyków sztuki i kuratorów oraz obrazy z instalacji wystawowej. Klienci, którzy zakupią książkę w UNIQLO, otrzymają także limitowaną torbę na ramię jako prezent.

Strona internetowa kolekcji UT: www.uniqlo.com/kaws+Warholut2024

Strona wystawy KAWS + Warhol: https://www.warhol.org/exhibition/kaws-warhol/