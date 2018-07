Above & Beyond: Polskie imprezy zawsze niosą ze sobą niewyobrażalną energię!

Paavo Siljamaki oraz Tony McGuinness z Above & Beyond odpowiedzieli na pytania polskich fanów! Czym nas zaskoczą podczas europejskiej trasy? Jakie są najlepsze utwory z płyty Common Ground? Kto uwielbia pływać w zamarzniętych jeziorach? Jakie mają wspomnienia z Polską? O tym wszystkim mówią liderzy Above & Beyond w specjalnym wywiadzie, którego udzielili trzy tygodnie temu przy okazji ich ostatniego pobytu w naszym kraju.

To zawsze wielka frajda tutaj przyjeżdżać, publiczność ma niesamowitą energię. Byłem też na cudownej wycieczce po Polsce kilka lat temu, kiedy pracowałem z jednym z naszych artystów – Krzysztofem Prętkiewiczem o pseudonimie artystycznym Nitrous Oxide. Przyjechałem pomóc mu skończyć jego album, wydany przez Anjunabeats, kilka lat temu. Okazał się niezwykle uprzejmy i gościł mnie u siebie. Odbyła się urocza, tradycyjna kolacja z jego rodziną i przyjaciółmi, pamiętam, że polubiłem kiełbasę! Polska jest zawsze cudownym miejscem – wspomina Tony McGuinness z Above & Beyond.

Już w październiku i listopadzie tego roku miłośnicy EDM Anjuna z Niemiec, Szwecji, Norwegii, Danii, Polski, Belgii, Francji i Wielkiej Brytanii, będą mieli okazję przeżyć z Above & Beyond niezwykłe wieczory oraz doświadczyć radości życia przy muzyce tanecznej!

Koncert Above & Beyond odbędzie się 28 października w klubie Progresja w Warszawie. Gościem specjalnym wydarzenia będzie Spencer Brown. Wejściówki można nabywać wyłącznie poprzez stronę: bilety.imprezyprestige.com. Organizatorem wydarzenia jest agencja Prestige MJM.