Steam wprowadza nowy czat dla znajomych

Najpopularniejsza platforma dla pecetowców właśnie przeszła drobny lifting. Oprócz niewielkich zmian graficznych Valve zdecydowało się na kompletne odświeżenie systemu znajomych – teraz gracze mogą prowadzić czaty głosowe, zakładać drużyny i tworzyć kanały tematyczne.

Nowy Czat Steam jest od wczoraj dostępny dla wszystkich użytkowników portalu na całym świecie. Zmiany dotyczą zarówno wersji przeglądarkowej, jak i klienta. Nowy wygląd listy znajomych umożliwia łatwe grupowanie użytkowników względem gry, w którą aktualnie grają, i ich postępów w niej lub drużyny, do której należą. W górnej części okna dodano również zakładkę szybkiego dostępu – można w niej umieścić osoby i grupy znajomych, z którymi najczęściej się kontaktujemy. W oknie czatu możemy teraz osadzać treści wideo, obrazy i zawartość z mediów społecznościowych. Bardzo ważną zmianą jest wprowadzenie opcji czatu głosowego, również z kilkoma znajomymi naraz – rozmowy są szyfrowane i przesyłane jedynie przez serwery Steam.

To, co na Steamie jest nowością, w innych programach stało się normą już dawno temu. Wiele pomysłów zawartych w aktualizacji przypomina popularny wśród graczy czat głosowy Discord, który w pewnym momencie stał się jednym z największych czatów w internecie. Nowe funkcje dla grup mają zachęcić użytkowników Steama do korzystania z wbudowanych narzędzi zamiast sięgania po zewnętrzne programy. Czy uda im się podkopać ugruntowaną pozycję Discorda? Pożyjemy, zobaczymy…