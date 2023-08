Największe hity Aerosmith na jednym albumie

Legenda rocka, czterokrotnie nagradzana Grammy, świętuje 50 lat wspaniałej kariery. Z tej okazji Aerosmith, czyli Steven Tyler, Joe Perry, Tom Hamilton, Brad Whitford i Joey Kramer prezentują jedyną w swoim rodzaju kolekcję największych przebojów zespołu.

Wydawnictwo zawiera 44 piosenki, które reprezentują każdą epokę Aerosmith. Znajdziemy tu hity z Top 10 z lat 70., takie jak Dream On i Walk This Way, porywającą wersję Toys In The Attic, charakterystyczną linię basu Hamiltona i kultowe intro Sweet Emotion Perry’ego. Nie mogło zabraknąć nieśmiertelnych hitów z lat 90. Dekada ta przyniosła przeboje takie jak Crazy, Cryin’ i I Don’t Want To Miss A Thing. Starannie dobrana kolekcja z pewnością zadowoli zarówno zagorzałych fanów, jak i słuchaczy, którzy po prostu lubią dobrą muzykę.

Okładka wersji Super Deluxe Edition przypomina książkę. Zestaw zawiera cztery czarno-białe litografie i oszałamiające zdjęcia z koncertów, a także kultowe i niewidziane wcześniej ujęcia. To kronika ich kariery – od lokalnego zespołu z Bostonu do światowych gwiazd, jakimi są teraz.

W trakcie 50-letniej kariery grupa Aerosmith sprzedała 150 milionów płyt. Zespół, który jest członkiem Rock & Roll Hall of Fame, wylansował co najmniej kilka ponadczasowych rockowych szlagierów, do których powstały przełomowe teledyski, jak chociażby Amazing, Crazy, Janie’s Got A Gun, Livin’ on the Edge czy Love in an Elevator.