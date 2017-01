Tani smartfon, drogi w naprawie

Chińskie odpowiedniki europejskich smartfonów w ostatnich latach znalazły całkiem sporą grupę odbiorców, przede wszystkim ze względu na swoją cenę. Jest ona dużo niższa w porównaniu z kosztem jaki przyjdzie nam ponieść, jeśli będziemy chcieli nabyć flagowca marki Apple czy Samsung. Kiedy w jednej chwili zaoszczędzisz, to w innej niestety możesz sporo stracić, przeczytaj więc jak ustrzec się nieplanowanych wydatków.

Myśl przyszłościowo

W momencie otrzymania do rąk własnych tyle co zakupionego smartfona z całą pewnością nie zastanawiasz się ile kosztowałaby naprawa uszkodzonego ekranu czy wymiana pamięci. Jest do bardzo duży błąd, gdyż rozmyślanie o tego rodzaju wydatkach może pozwolić nam sporo zaoszczędzić i wyprzedzić bieg wydarzeń, zabezpieczając się przed ponoszeniem przypadkowych kosztów.

O ile smartfony pochodzące z Europy można naprawić na miejscu, jak również nie ma większego problemu ze znalezieniem osoby potrafiącej usunąć powstałą szkodę ze względu na dużą popularność urządzenia na polskim rynku, o tyle ze znalezieniem fachowca posiadającego wiedzę dotyczącą naprawy chińskiego urządzenia może być problem. W takiej sytuacji jedyne co nam pozostaje to odesłanie zakupionego smartfonu do kraju, z którego pochodzi i cierpliwe czekanie, aż zostanie on naprawiony. Niestety wiąże się to ze sporymi kosztami, jakie przyjdzie nam ponieść. Możemy się jednak ich ustrzec wykupując polisę dedykowaną smartfonom (np. https://www.gadget-cover.com/mobile-phone-insurance), która wypłaci nam środki finansowe na pokrycie kosztów usunięcia ewentualnych szkód.

Inwestycja w składkę na ubezpieczenie w przypadku chińskich urządzeń jest bardzo rozsądna, gdyż po przekalkulowaniu kosztów napraw można dojść do wniosku, że lepiej jest teraz zapłacić symboliczną kwotę, niż później wydawać dużo więcej na koszty naprawy.

Nie zniechęcaj się

Nie myśl pesymistycznie i nie rezygnuj z posiadania tańszej wersji smartfona. Nie masz przecież pewności, że akurat Ciebie spotka nieszczęście i Twój smartfon ulegnie zniszczeniu. Zawsze lepiej jest myśleć pozytywnie, a w razie czego mieć wykupione ubezpieczenie, które uchroni nasze finanse przed pomniejszeniem. Aby dodatkowo zadbać o telefon i uchronić go przed zniszczeniem warto jest zakupić naklejkę ochraniającą wyświetlacz i pokrowiec, który zabezpieczy smartfon w czasie ewentualnego upadku na ziemię.