Kompletny przewodnik: Przenośne projektory

Technologia przenośnych projektorów nie zwalnia tempa. Dzięki innowacyjnym projektom oraz postępowi w zakresie jasności i jakości baterii, najnowsza generacja urządzeń tego typu poszerzyła możliwości korzystania z dużego ekranu.

Niezależnie od tego, czy planujesz długo oczekiwaną podróż, przygotowujesz się do weekendu w plenerze, czy po prostu chcesz zapewnić dzieciom maraton filmowy, przenośne projektory zmieniają sposób i miejsce oglądania filmów oraz innych treści.

Więcej marek niż kiedykolwiek jest pionierami w zakresie przenośnych projektorów, dzięki czemu istnieje szerszy wybór tego, co można z łatwością odtwarzać. Nie musisz już ciągnąć kabli antenowych, ani podłączać odtwarzacza Blu-ray, aby cieszyć się filmem.

Podobnie jak telewizory, większość projektorów opiera się na znanych platformach Smart TV, takich jak Tizen firmy Samsung lub Google TV. Po prostu pobierz wybrane aplikacje i przesyłaj strumieniowo. Możesz też podłączyć przewodowo urządzenie do przesyłania do wejścia HDMI.

Jak zatem wypadają te nowe projektory i na co należy zwrócić uwagę przy ich zakupie?

Do porównania zebraliśmy kwartet obiecujących nowości: Xgimi Elfin, Optoma ML1080ST, Samsung Freestyle 2. generacji SP-LSP3 i Anker Nebula Mars 3 Air. Wszystkie są zupełnie inne, ale równie wszechstronne. Który z nich będzie ci najbardziej odpowiadał?

Wtedy i teraz

Przenośne projektory nie są niczym nowym. Pierwsze z nich pojawiły się w latach dziewięćdziesiątych, ale miały ograniczoną funkcjonalność. Używając rodzących się rozwiązań LED-owych, tak naprawdę nie były zbyt jasne i mogły działać tylko przez około godzinę na baterii.

Obecnie akumulatory mają znacznie większą pojemność, a lampy LED mogą pochwalić się pokaźną poprawą jasności, kontrastu i przejrzystości obrazu.

Ulepszono także dźwięk. Dawne czasy płaskiego, metalicznego dźwięku w dużej mierze minęły. System audio w nowoczesnych, przenośnych projektorach podobny jest do tych stosowanych w głośnikach Bluetooth. Potrafi grać głośno i zapewnić rozrywkę poza domem. Niektóre mają wiele przetworników, które są w stanie stworzyć odpowiednią scenę dźwiękową stereo.

Kupujący powinni szukać projektorów o łącznej mocy wyjściowej dźwięku 5 W lub większej, najlepiej z prezentacją stereo (lub 360 stopni). Warto mieć także możliwość wyboru funkcji bezprzewodowego głośnika Bluetooth.

W prezentowanej przez nas grupie Anker Nebula Mars 3 ma moc wyjściową audio 2×8 W, natomiast Samsung Freestyle SP-LSP3 ma system dźwiękowy o mocy 5 W, aczkolwiek mogący stworzyć zaskakująco szeroką scenę dźwiękową.

Aby nie dać się prześcignąć, Xgimi Elfin ma system dźwięku stereo o mocy 2x 3 W, opracowany przez ekspertów hi-fi z Harman Kardon. Optoma pozostaje w tyle, oferując monofoniczny głośnik o mocy 3 W, który najlepiej można opisać jako funkcjonalny.

Jeśli planujesz udostępnić dzieciom przenośny projektor do użytku w sypialni, poszukaj także jakiejś formy inteligentnej ochrony oczu. Zazwyczaj jest to automatyczne przyciemnianie wiązki światła, gdy ktoś znajduje się zbyt blisko projektora. Tak wyposażony jest chociażby Xgimi Elfin.

Współczesne projektory przenośne zazwyczaj wykorzystują usługi VOD jako główne źródło treści, przeważnie dzięki wbudowanym Wi-Fi i Bluetooth. Wszystkie cztery wybrane przez nas projektory przenośne mają wejście HDMI, które jest przydatne, jeśli chcesz podłączyć konsolę do gier lub odtwarzacz Blu-ray.

Rzutniki nowej generacji są również lekkie – Samsung Freestyle waży zaledwie 8,83 kg – dzięki czemu można go łatwo przenosić po domu lub spakować, jeśli chcesz go zabrać ze sobą.

Przenośne projektory mogą być zasilane z sieci i baterii lub tylko z sieci. W naszej grupie zarówno Anker Nebula Mars 3 Air, jak i Samsung Freestyle Gen. 2 mogą działać bezprzewodowo, natomiast Xgimi Elfin i Optoma wymagają zasilania z gniazdka.

Samsung Freestyle 2. generacji może być także zasilany chociażby z powerbanku USB o mocy wyjściowej co najmniej 50 W/20 V. W pełni naładowany projektor Nebula Mars 3 Air wytrzyma około 2,5 godziny na baterii.

Łatwość użycia

Prawdopodobnie najważniejszą cechą przenośnego projektora jest łatwość obsługi. Ostatnią rzeczą, jakiej ktoś chce, jest skomplikowana instalacja, gdy masz ochotę na obejrzenie ze znajomymi filmu na patio.

Na szczęście konfiguracja wszystkich przenośnych projektorów jest prosta. Automatyczna korekcja trapezu i autofokus to standardowe funkcje. Podczas konfigurowania projektora w domu lub poza nim często występują błędy w wyświetlaniu, powstałe, gdy projektor nie jest ustawiony prostopadle do powierzchni docelowej. Korekcja trapezowa eliminuje te zniekształcenia geometryczne i wyrównuje obraz. Mówiąc prościej – jeśli obraz jest kiepski, korekcja trapezowa zwykle powinna rozwiązać problem. Chociaż automatyczna korekcja jest dobrodziejstwem, może się okazać, że ręczna korekcja daje lepsze wyniki, dlatego zawsze warto eksperymentować. Gdy obraz zostanie odpowiednio wyrównany, autofokus zrobi dalej swoje.

Jeśli chodzi o korekcję trapezową, pomiędzy modelami nie ma dużej różnicy, choć niektóre oferują dodatkowe udogodnienia.

Xgimi Elfin wprowadza inteligentne wyrównanie ekranu. Jest to przydatne, jeśli planujesz używać dedykowanego ekranu z projektorem. Elfin jest w stanie wykryć krawędzie ekranu, a następnie ustawić swoje obrazy w przestrzeni. Oferuje również unikanie przeszkód.

Podobnie Samsung Freestyle Gen. 2 usprawnia pracę dzięki automatycznemu poziomowaniu. Jeśli twój Freestyle stoi na nierównej powierzchni, obraz będzie równoważony.

Rozdzielczość i jasność

Rozdzielczość Full HD to norma w przypadku przenośnych projektorów. Wszystkie wybrane przez nas modele mają rozdzielczość 1080p, czyli minimum, którego powinieneś szukać, jeśli planujesz wyświetlać obraz o przekątnej 80 cali lub większej. Te, które akceptują sygnał 4K, przekonwertują go w dół, aby wyświetlić go w rozdzielczości 1920×1080. W przypadku natywnej rozdzielczości 2160p 4K musisz patrzeć na bardziej stacjonarne i droższe modele.

Jasność, a nie rozdzielczość, ma kluczowe znaczenie dla dobrych wrażeń wizualnych w tej klasie projektorów, ale stanowi wyzwanie w przypadku modeli o małych rozmiarach. Przyjmij do wiadomości, że przenośne projektory dają z siebie wszystko, gdy są używane w ciemności. Ale im więcej lumenów ANSI oferuje wybrany projektor, tym lepiej.

W przenośnych projektorach stosowane są dwa główne źródła światła – LED i laser – i zazwyczaj są one połączone z jednoukładowym urządzeniem DLP. Zarówno moduły LED, jak laserowe oferują dłuższą żywotność, wynoszącą 25 000 godzin lub więcej, co w rzeczywistości odpowiada żywotności samego urządzenia. Wydajność obu technologii jest ogólnie porównywalna.

Jeśli chodzi o nasz kwartet, Optoma ma jasność 550 ANSI lumenów dzięki laserowemu źródłu światła DuraCore i, co niezwykłe, obsługuje szeroką gamę kolorów BT2020.

Xgimi Elfin ma moc około 480 ANSI lumenów i wykorzystuje LED. Anker Nebula Mars 3 Air ma strumień świetlny 400 ANSI lumenów, również ze źródła światła LED. I chociaż zasilany diodami LED Samsung Freestyle SP-LSP3 ma moc znamionową wynoszącą zaledwie 230 ANSI lumenów, w rzeczywistości prezentuje obraz sprawiający wrażenie jaśniejszego.

Warto jednak pamiętać, że urządzenia przenośne wydają się nieco ciemniejsze, gdy są zasilane z baterii. Dlatego zawsze traktuj każdą podaną specyfikację z pewną rezerwą.

Chociaż większość przenośnych projektorów jest typu plug and play, nadal będzie dostępna ręczna opcja dostosowania ustawień obrazu. Po prostu nie spodziewaj się żadnych znaczących ulepszeń w trakcie przeskakiwania z jednego ustawienia do drugiego.

Podobnie nie ekscytuj się zbytnio, gdy zauważysz twierdzenia o obsłudze HDR (High Dynamic Range). Projektory przenośne, nawet z wyższej półki, nie zapewniają kontroli na poziomie pikseli, więc nie oferują wydajności HDR porównywalnej z taką z dobrego telewizora.

Najczęściej projektory przyciemniają średni poziom obrazu po podaniu sygnału HDR w celu uwzględnienia odblaskowych świateł. Jest to więc raczej gadżet niż funkcjonalność. Zazwyczaj zwykły sygnał SDR (Standard Dynamic Range) w rzeczywistości zapewnia przyjemniejsze, jasne i kolorowe rezultaty niż sygnał HDR. Z naszej czwórki Samsung SP-LSP3 jest zdecydowanie najbardziej zgodny z HDR i rozpoznaje źródła HDR10, HDR10+ i HLG.