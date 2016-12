Jak mogę zacząć nadawać swoje podcasty?

Zanim zaczniesz planować swoją karierę w mediach internetowych, musisz być świadom jednej dość istotnej kwestii. Jeśli nie jesteś typem życiowego szczęściarza i nie masz znajomych w sieciowym świecie show-biznesu, to w 99 procentach materiały z zapisem twojego głosu odbiją się głuchym echem w niezmierzonych czeluściach internetu. Czy mając świadomość takiego losu jesteś w stanie poświęcić swój cenny czas i zaryzykować rozpoczęcie działalności jako twórca podcastów?

W porządku. Jeśli czytasz ten akapit, to odpowiedź na powyższe pytanie musiała być twierdząca i kto wie, czy właśnie w tym momencie nie stoisz u progu przedsięwzięcia mogącego odmienić twoje dotychczasowe życie. Na początku zastanów się nad wyborem jakiegoś pewnego serwisu hostingowego, który udostępni ci odpowiednią ilośc przestrzeni na dane, nie pobierając za to zbyt wysokich opłat. Rzuć też okiem na serwis SoundCloud, oferujący darmowy upload 6 godzin podcastów wraz z kilkoma całkiem fajnymi narzędziami służącymi do zarządzania materiałami wrzuconymi na firmowy serwer.

Teraz pora na sprzęt. Jeśli dopiero masz zamiar zacząć bawić się w podcasty, nie wydawaj na niego dużych sum pieniędzy – nie masz bowiem absolutnie żadnej pewności, że tworzone przez ciebie treści znajdą grono odbiorców dla których warto będzie kontynuować cały ten projekt. W przypadku gdybyś jednak uwierzył mocno we własne siły i niestraszne byłoby ci wydanie znacznej ilości gotówki na urządzenie twojego domowego studia nagraniowego, masz do wyboru szereg ciekawych opcji. Najważniejszym sprzętem będzie mikser – mając do dyspozycji kwotę 1 100 PLN możesz sprawić sobie świetny model X1832USB marki Behringer. Kolejnym krokiem będzie zakup porządnej klasy mikrofonu, ale tu decyzję powinieneś podjąć już sam po dokładniejszych testach i przekonaniu się, który z potencjalnych modeli najlepiej oddaje barwę twego głosu. Osoby planujące nadawać na żywo mogą pomyśleć o stworzeniu sobie w mieszkaniu odpowiednich warunków akustycznych z użyciem mocowanej na ścianach specjalnej pianki tłumiącej.