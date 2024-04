Nowa seria przystępnych cenowo produktów Elgato

Firma Elgato przedstawiła linię sprzętu Neo, która łączy wysoką wydajność z prostotą podłączania. W sumie linia Neo obejmuje pięć nowych produktów — mikrofon, kamerę internetową, podświetlenie LED, kartę do rejestracji przebiegu gry i Stream Deck. Wszystkie te produkty mają na celu ułatwienie wykonywania takich czynności, jak nawiązywanie połączeń wideo czy stumieniowanie na żywo, oraz doskonale współpracują z prawie każdym systemem, w tym z laptopami i iPadami. Jednocześnie produkty z linii Neo odznaczają się wysoką jakością, z której słynie Elgato, dzięki czemu pozwalają twórcom i profesjonalistom zaprezentować się w najlepszym świetle online.

Wszystkie pięć produktów z linii Neo można zamawiać online, a wkrótce będą one dostępne także u najważniejszych sprzedawców detalicznych na całym świecie.

Wave Neo

Wave Neo, w odróżnieniu od mikrofonów wbudowanych w laptopy lub słuchawki douszne, przechwytuje dźwięk z realistyczną precyzją. Ma on bardzo wysoką podstawkę biurkową pozwalającą na jego precyzyjne ustawienie, dzięki czemu zapewnia krystaliczną czystość głosu i zmniejszoną ilość szumu tła. Aby go wyciszyć, wystarczy dotknięcie jednego przycisku w każdym systemie, w tym na iPadzie, PlayStation, iPhonie (z USB-C). Ponadto mikrofon ten ma dodatkowe udogodnienia, takie jak piankowy filtr, wyjście słuchawkowe i element ułatwiający prowadzenie przewodów. Dodatkowo aplikacja Elgato Wave Link umożliwia jeszcze dokładniejsze dostosowanie parametrów dźwięku. Wystarczy podłączyć mikrofon Wave Neo i wyłączyć wyciszenie, aby zapewnić sobie profesjonalny dźwięk w każdej sytuacji, zarówno podczas spotkań online, jak i zwykłych pogawędek.

Mikrofon Wave Neo jest już dostępny w cenie 89,99 USD.

Facecam Neo

Facecam Neo to kamera internetowa, która przewyższa jakością przeciętne kamery wbudowane w laptopy. Rejestruje spotkania i strumienie nadawane na żywo w jakości Full HD przy dających płynny obraz 60 klatkach na sekundę, dzięki czemu odbiorca otrzymuje ostry obraz ze zmniejszonym efektem rozmazania w ruchu. Technologia HDR zapewnia wyraźny obraz nawet w trudnych warunkach oświetleniowych, na przykład naprzeciwko jasno oświetlonych okien biura. Facecam Neo działa doskonale od razu po podłączeniu. Łatwo montuje się na monitorze i zajmuje tylko parę sekund na konfigurację. Ma wbudowaną przesłonę zapewniającą prywatność i 77-stopniowe pole widzenia, dzięki czemu w centrum uwagi umieszcza twarze, a nie otoczenie. Do kamery jest dołączona aplikacja Camera Hub, w której w razie potrzeby można zmienić ustawienia obrazu, takie jak DSLR.

Kamera Facecam Neo będzie dostępna wkrótce.

Key Light Neo

Dzięki Key Light Neo będziesz świetnie wyglądać podczas rozmów wideo, nagrań i nadawania strumieni na żywo. Key Light Neo, w odróżnieniu od oświetlenia domowego lub biurowego, które bywa nienaturalne, emituje równomierną i delikatną poświatę, która nadaje atrakcyjny wygląd skórze, jednocześnie nie powodując zmęczenia oczu. Oświetlenie to ma specjalne przyciski sterowania umożliwiające ustawianie poziomu jasności i wybieranie gotowych ustawień. Key Light Neo można przymocować bezpośrednio do monitora, aby zaoszczędzić miejsce na biurku, lub w prawie każdym innym miejscu za pomocą uchwytu z gwintem ¼”. Zasilanie może pochodzić z USB lub gniazda sieciowego, które pozwala osiągnąć jasność do 1 000 lumenów. Do urządzenia jest dołączona aplikacja Elgato Control Center, umożliwiająca regulację parametrów oświetlenia przez komputer, urządzenie mobilne lub Stream Deck.

Oświetlenie Key Light Neo jest już dostępne w cenie jedynie 89,99 USD.

Game Capture Neo

Game Capture Neo to prosta w obsłudze karta do rejestracji przebiegu gry lub strumieniowania w profesjonalnej jakości bez ograniczeń wbudowanej konsoli. Wysyła dwa sygnały wideo ze swojej konsoli — jeden w jakości do 4K60 HDR na ekran gry, a drugi w jakości 1080p60 do komputera PC lub Mac albo do iPada przez USB. To pozwala osiągnąć wierne odwzorowanie obrazu w najnowszych grach oraz rejestrowanie przebiegu gry w najpopularniejszej rozdzielczości w serwisach Twitch i YouTube. Game Capture Neo współpracuje z każdą aplikacją wideo, od QuickTime Player po OBS Studio, dzięki czemu sprawdzi się praktycznie u każdego twórcy materiałów cyfrowych.

Oświetlenie Game Capture Neo jest już dostępne w cenie jedynie 119,99 USD.

Stream Deck Neo

Ten najnowszy model Stream Deck ma osiem personalizowanych klawiszy i prosty wygląd pasujący do każdego biurka. Pasek informacyjny pokazuje datę i godzinę a dwa punkty dotykowa ułatwiają przeglądanie stron. Stream Deck Neo umożliwia wykonywanie szybciej i z większą przyjemnością nawet najbardziej żmudnych czynności, takich jak:

wklejanie tekstu,

przeglądanie folderów,

zarządzanie muzyką,

przeglądanie slajdów,

wyciszanie mikrofonu,

śledzenie kursów akcji.

Zamiana akcji i personalizacja klawiszy jest tak prosta, jak przeciągnięcie i upuszczenie za pomocą aplikacji Stream Deck, która jest dostępna bezpłatnie dla komputerów Mac i PC.

Urządzenie Stream Deck Neo jest już dostępne w cenie jedynie 99,99 USD.