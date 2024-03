Przewodnik podcastera

Dzisiaj łatwiej niż kiedykolwiek wcześniej zacząć nagrywać podcast. Ale nadal łatwo jest też poczuć się przytłoczonym, czytając o całym sprzęcie, którego rzekomo potrzebujesz do rejestrowania swojego materiału. Nie daj się zwieść – jeśli masz komputer, masz już większość tego, czego potrzebujesz, a wszystko inne, co może ci się przydać do wstępnej konfiguracji, możesz łatwo kupić za przysłowiowe grosze. Alternatywą jest oczywiście inwestycja. Co daje i w jakiej formie najlepiej spożytkować swoje ciężko zarobione złotówki?

Najważniejszą rzeczą, którą musisz wiedzieć, jest to, że kluczowym wyznacznikiem twojego sukcesu jako podcastera będą twoje treści. Zanim więc zainwestujesz dużo w sprzęt, po prostu zacznij nagrywać, sprawdź, jak się prezentujesz i jesteś odbierany, oraz wprowadź niezbędne zmiany w zakresie formatu, tempa i innych elementów treści. Zrób show, a potem martw się o sprzęt.

Pytania, które należy sobie zadać

Sprzęt wymagany do tworzenia podcastów zależy od zakresu każdego projektu – czasami potrzebujesz tylko jednego mikrofonu, bywa że kilku, do tego wysięgnika i miksera, aby mieć pewność, że wszystko brzmi dobrze. Odpowiedź na poniższe pytania może pomóc w określeniu, jaki sprzęt do nagrywania podcastów najlepiej odpowiada twoim indywidualnym potrzebom.

Jaki jest format twojego programu? Czy jesteś gwiazdą i jedynym gospodarzem swojego podcastu? Jeśli tak, prawdopodobnie potrzebujesz jednego dobrego mikrofonu i stojaka, bądź wysięgnika. Jeśli planujesz rozmawiać z gośćmi przy stole, potrzebujesz więcej mikrofonów i stojaków. Czy z niektórymi gośćmi będziesz się łączył zdalnie? Kup mikser obsługujący dźwięk Bluetooth. A co z muzyką i efektami dźwiękowymi na żywo? Tutaj też może przydać się to urządzenie.

Jaki jest twój budżet? Zdecyduj, ile pieniędzy chcesz wydać na swoje studio. Sprzęt do podcastów jest dostępny w wielu przedziałach cenowych, dlatego warto mieć plan przed rozpoczęciem wydatków. Jeśli odpowiedź brzmi „zero”, też dasz sobie radę.

Gdzie nagrywasz? Jeśli w terenie lub podróżujesz, aby spotkać się z rozmówcami, warto zainwestować w przenośny rejestrator. Jeśli będziesz w domu, tę część budżetu możesz lepiej przeznaczyć na świetny mikrofon.

6 elementów, których potrzebuje każdy podcast

Zanim zaczniesz kupować, co się da, spróbuj po prostu nagrać na swoim laptopie lub telefonie podcast, dokonać wstępnej edycji i opublikować go. Jeśli jednak jesteś gotowy na wejście na wyższy poziom lub po prostu naprawdę chcesz zacząć od dobrych decyzji zakupowych, sprawdź poniższą listę.

Słuchawki

Niezależnie od tego, czy nagrywasz, czy edytujesz, zestaw wysokiej jakości słuchawek studyjnych izoluje dźwięk i zapewnia wyraźne poczucie tego, co robisz.

Najlepszą izolację dźwięku zapewniają zdecydowanie zamknięte, przewodowe słuchawki studyjne. Słuchawki bezprzewodowe wykorzystują technologię Bluetooth, która kompresuje częstotliwości dźwięku, a słuchawki z redukcją szumów dodają dodatkowe częstotliwości do całego miksu, aby odciąć cię od otoczenia, przez co obie te opcje nie są idealne do monitorowania nagrania.

Mikrofon

Najważniejszym elementem każdego profesjonalnego podcastu jest wysokiej jakości mikrofon. Wielu początkujących podcasterów lubi wygodę mikrofonu USB, który można podłączyć bezpośrednio do komputera, bez konieczności stosowania interfejsu audio.

Aby uzyskać dźwięk wyższej jakości, najlepsze podcasty nagrywa się mikrofonem XLR. Choć nieco droższe, mikrofony XLR wykorzystują trójbolcowe złącza, które wytwarzają zrównoważony sygnał audio z niewielkimi szumami i zakłóceniami elektrycznymi. Aby z niego skorzystać, potrzebujesz interfejsu.

Stojak na mikrofon

Kiedy prowadzisz podcast, stojak na mikrofon jest prawie tak samo ważny jak mikrofon, który trzyma. Solidny stojak nie tylko chroni twój cenny mikrofon przed uszkodzeniem, ale także zapobiega niepożądanym hałasom tła spowodowanym wibracjami stołu i ruchami dłoni.

Rozważ dodanie uchwytu przeciwwstrząsowego, który pomaga utrzymać duży mikrofon pojemnościowy poprzez zawieszenie, oraz filtru pop, cienkiej membrany umieszczonej z przodu, która zapobiega nieodpowiedniemu brzmieniu spółgłosek zwarto-wybuchowych (takich jak litera „p”).

Cyfrowy interfejs

Jeśli używasz jednego mikrofonu USB podłączanego bezpośrednio do komputera, nie potrzebujesz miksera. Jeśli jednak zdecydujesz się na mikrofon XLR lub po prostu kilka źródeł dźwięku, będziesz potrzebować takiego cyfrowego interfejsu, który konwertuje analogowe sygnały audio na sygnały cyfrowe zrozumiałe dla twojego komputera.

Oprogramowanie

Jeśli zdecydujesz się nagrać swoje podcasty na komputerze, będziesz potrzebować do tego oprogramowania – i niezależnie od tego, jak nagrywasz, również do edycji.

Zestawy startowe podcastera na każdą kieszeń

Zestaw do nagrywania podcastów powinien zawierać większość lub wszystkie elementy opisane powyżej, ale każdy z nich ma szeroki zakres cenowy. Mając to na uwadze, oto trzy przykładowe zestawy do nagrywania podcastów.

Zestaw budżetowy

Laptop lub smartfon. Jeśli posiadasz jeden z nich, masz już przyzwoity mikrofon. Mikrofony w telefonach działają szczególnie dobrze. Do tego wbudowana aplikacja do nagrywania – do robienia notatek głosowych lub do multimediów na laptopie. Będziesz musiał edytować swój podcast i oczywiście powinieneś na start wybrać darmowe oprogramowanie. To tyle. Po prostu zacznij to robić.

Zestaw niskobudżetowy

Mikrofon: RØDE NT-USB Mini (449 PLN). Ten mikrofon USB zapewnia solidną jakość dźwięku — i nie potrzebujesz interfejsu audio USB do konwersji analogowego sygnału audio.

Stojak na mikrofon: Brak. Ten mikrofon ma wbudowany stojak.

Interfejs nagrywania: Brak. Mikrofon USB można podłączyć bezpośrednio do komputera, więc nie ma potrzeby stosowania interfejsu.

Oprogramowanie: Audacity. Ten darmowy, wielościeżkowy edytor audio nie bez powodu jest rozwiązaniem dla wielu niezależnych twórców – jest równie funkcjonalny, jak wiele droższych opcji na rynku, ale nic nie kosztuje. Jest dostępny dla systemów macOS i Windows. Nie zawiedzie cię również Garage Band na macOS, a w przypadku urządzeń mobilnych możesz użyć podstawowych apek dyktafonu lub zainstalować darmowe RØDE Capture i Reporter App.

Słuchawki: Audio-Technica ATH-M20X (239 PLN). Audio-Technica to marka uwielbiana przez audiofilów, choć wiele jej produktów jest zaskakująco przystępnych cenowo. Ten model ma wszystko, czego potrzebujesz w zestawie słuchawek studyjnych – są zamknięte, wygodne i mają odłączany kabel, aby uniknąć uszkodzeń – a jednocześnie cenę, która jest idealna dla budżetowego zestawu do podcastów.

Zestaw na wyższy budżet

Mikrofon: RØDE PodMic USB (969 PLN) to niezwykle wszechstronny mikrofon dynamiczny umożliwiający przechwytywanie bogatego dźwięku o jakości transmisyjnej w każdych warunkach. Dzięki podwójnemu złączu XLR i USB można go podłączyć do analogowego miksera lub bezpośrednio do komputera czy smartfona. RØDE NT1 5. generacji (1 199 PLN) jest z kolei uznawany za najlepszy mikrofon studyjny na świecie i ma już w zestawie SM6 (290 PLN) – studyjny uchwyt amortyzujący, który zapewnia izolację od zewnętrznych czynników fizycznych, które mogą powodować niepożądane dudnienie i wibracje w mikrofonie. Zawiera też zdejmowaną osłonę pop z dwiema osiami regulacji i ramię teleskopowe, co zapewnia najwyższą wszechstronność zastosowań.

Ramię mikrofonowe: RØDE PSA1+ (579 PLN). Ten wysięgnik można zamontować na biurku i obracać w dwóch osiach, aby ustawić go dokładnie w takiej pozycji, jakiej potrzebujesz. Jest również wyposażony w paski na rzepy, dzięki którym kabel będzie uporządkowany.

Interfejs: RØDECaster Duo (2 549 PLN). To połączenie miksera i cyfrowego interfejsu audio. Ma dwa wejścia XLR, każde z własnym przedwzmacniaczem. Ma również bardzo stabilne połączenie bezprzewodowe — idealne do nagrywania zdalnie gości dzwoniących przez telefon. Urządzenie oferuje dwa ćwierćcalowe wyjścia przeznaczone dla słuchawek, co oznacza, że dwóch współgospodarzy może słuchać w tym samym czasie. Sześć programowalnych padów umożliwia załadowanie określonych dźwięków i wyzwolenie ich w dowolnym momencie. Wyższe modele interfejsów producenta pozwalają na jeszcze liczniejsze grono osób w domowym (i nie tylko) studio.

Rejestrator mobilny: RØDE Wireless ME, GO II i Pro (od 679 PLN) to bezprzewodowy system mikrofonów do noszenia i nagrywania w dowolnym miejscu i czasie.

Oprogramowanie: Logic Pro (1 199 PLN) to absolutnie elitarna aplikacja do edycji dźwięku, doskonale nadająca się do przygotowania podcastu do publikacji, a Pro w jej nazwie absolutnie nie jest przypadkowe.

Słuchawki: RØDE NTH-100 (499 PLN). Profesjonalne słuchawki nauszne, które oferują wyjątkową jakość dźwięku i najwyższy komfort, który inspiruje kreatywność. Wyposażone w specjalnie dopasowane przetworniki, które zapewniają niewiarygodnie dokładne pasmo przenoszenia i bardzo niskie zniekształcenia, a także precyzyjnie zaprojektowaną konstrukcję akustyczną zoptymalizowaną pod kątem wyjątkowej szczegółowości i przejrzystości, idealnie nadają się do wszelkich form tworzenia treści.