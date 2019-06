Życie na poziomie

Przeglądając media społecznościowe, co chwila możesz natknąć się na zdjęcia wrzucone przez osoby, których życie opływa w luksusy. Obserwujesz, jak popijają oni drinki w drogich klubach i witają się z celebrytami na wydarzeniach, których pula biletowa była wyprzedana zanim zdążyłeś odświeżyć przeglądarkę. Wśród nich są nie tylko bogacze i influencerzy, ale także zupełnie zwyczajni ludzie. Jak oni to robią? To dobre pytanie, ale lepiej zastanowić się, jak ty możesz to robić, i to bez każdorazowego czyszczenia swojego konta bankowego.

Najprostszy sposób na poczucie się jak VIP to usługi doradców osobistych. Luksusowe usługi konsjerżów mogą kosztować nawet 12 000 PLN rocznie, ale dają one dostęp do rezerwacji w restauracjach z gwiazdkami Michelin, najlepszych biletów na wydarzenia sportowe i luksusowych wycieczek.

Na rynku dostępne są także tańsze pakiety, również bardzo atrakcyjne. Za około 50 PLN za godzinę osobisty doradca załatwi wszystkie twoje sprawy urzędowe, zarezerwuje stolik w restauracji, umówi wizyty lekarskie czy zabierze auto na myjnię. Brzmi prosto, ale opcja taka jest niezwykle popularna wśród osób, których praca utrudnia wykonanie tych zadań samodzielnie. Usługi konsjerżów dostępne są we wszystkich większych miastach w Polsce – warto pozwolić im o siebie zadbać.

Udział w ważnych wydarzeniach sportowych również może sprawić, że poczujesz się jak celebryta. W Europie Zachodniej coraz popularniejsze stają się ekskluzywne eventy dla fanów konkretnej drużyny lub dyscypliny sportowej. Wiele spośród nich umożliwia obejrzenie zawodów z trybun dla gości honorowych, a przed i po meczu czekają na ciebie wystawne dania i przekąski. Na stadionie warto pojawić się w odpowiednim stylu, na przykład wynajętym na dzień autem prowadzonym przez szofera.

Wiele osób żyje w stresie, co odbija się na kondycji ich skóry i włosów. Wizyta w jednodniowym spa to doskonała okazja aby zadbać o ciało i umysł, a na dodatek nie zrujnuje ona twojego budżetu – pakiety dostępne są już od 500 PLN. Jeśli lubisz dobrze wyglądać, ale nie znosisz przymierzać ciuchów, możesz skorzystać z usług personal shoppera. Stylista doradzi, na co zwracać uwagę podczas komponowania strojów i dobierze ubrania do twojej sylwetki. Na pewno podkreśli on to, jak ważną rolę w garderobie pełnią klasyki, na przykład dobrze skrojony garnitur. Uszycie go na miarę to droższa opcja, wymagająca zainwestowania od 4 do 6 tysięcy złotych, ale warto ponieść ten wydatek – tak uniwersalny strój nie wyjdzie z mody i będzie ci służył przez długie lata.

Luksus nie zawsze musi być praktyczny. Jeśli marzysz o życiu gwiazdy filmowej, za niecały milion złotych możesz wynająć profesjonalną ekipę i plan zdjęciowy, na którym nakręcisz film według swojego scenariusza, a gdy będzie on gotowy, zostaniesz zaproszony na swoją własną premierę.

LOŻA DŻENTELMENÓW

Loża Dżentelmenów to ekskluzywny świat elegancji. Miejsce stworzone przez specjalistów od towarów luksusowych, w którym spotykają się ludzie, chcący poznać wysublimowane smaki. Celem działalności Loży jest ukazywanie bogactwa aromatów i smaków, zamkniętych w kieliszku wina, szklaneczce whisky czy niebieskim dymie cygara. Loża Dżentelmenów selekcjonuje także pojedyncze, ekskluzywne i unikatowe beczki szkockiej whisky, której smakiem dzieli się z polskimi fanami szlachetnego trunku.

Jej założyciel Artur B. Brzychcy jest profesjonalnym selekcjonerem whisky, uczniem Iana Williamsa – jednego z najlepszych malt masterów XX wieku. Od 13 lat regularnie odwiedza prestiżowe szkockie destylarnie, a od 2014 roku selekcjonuje beczki najlepszych whisky dla fanów i kolekcjonerów na całym świecie.

Transport na bogato

Rolls-Royce Phantom

Nic nie jest bardziej luksusowe od Rolls-Royce’a, a Phantom to najlepszy dowód na potwierdzenie tej tezy. Otwórz drzwi i zasiądź na idealnie wygodnym fotelu, podziwiając dach przypominający sklepienie niebieskie i ręcznie wykonane wstawki z miękkiego pluszu.

Od 3 000 000 PLN, www.rolls-roycemotorcars-warsaw.pl

Embraer Praetor 500

To jeden z najszybszych, najbardziej zaawansowanych technologicznie prywatnych odrzutowców na świecie. Zrelaksuj się w wygodnych, rozkładanych siedzeniach, które zamieniają się w łóżka, i ciesz się gładkim, niezapomnianym lotem.

65 061 350 PLN, www.executive.embraer.com

McLaren 720S Spider

Superkabriolety od McLarena przyspieszą bicie serca każdemu miłośnikowi motoryzacji. Spider jest nie tylko szybki, ale i niezwykle piękny. Za kierownicą takiego demona prędkości będziesz wyróżniał się nawet wśród VIP-ów.

Od 1 180 500 PLN, www.warszawa.mclaren.com

Harley-Davidson Livewire

Livewire to pierwszy w pełni elektryczny motocykl od Harley-Davidson. Zamiast skórzanych ciuchów i kryzysu wieku średniego ma on przywoływać na myśl nowoczesne technologie, na przykład połączenie z aplikacją mobilną, w której sprawdzisz poziom baterii.

Od 150 430 PLN, www.harley-davidson.com/pl

Princess R35

Co powstanie z połączenia jachtu z samochodem wyścigowym? Princess R35, futurystyczny jacht motorowy projektu Pininfariny, wykonany w całości z włókna węglowego i wyposażony w luksusową, przestronną kabinę.

2 666 000 PLN, www.princessyachtspoland.pl

MĄDRE INWESTOWANIE

Obecnie trwa bum na tzw. inwestycje alternatywne. Biznesmeni poszukują pomysłów na ulokowanie pieniędzy. Inwestycja w whisky może przynieść bajońskie sumy. Numer 1 wśród najbardziej luksusowych whisky na świecie to single malt pewnej szkockiej destylarni, wyprodukowana w liczbie 4 butelek, z czego tylko 2 powędrowały w prywatne ręce. Butelkę luksusowego alkoholu zaprojektowali artyści z Lalique, bo taka znakomitość wymaga godnej oprawy. W 2014 trunek wylicytowano za niebagatelne 628 000 USD. Cena drugiego, kupionego przez azjatyckiego kolekcjonera, nigdy nie została ujawniona.

Selekcjoner Loży Dżentelmenów, Artur Brzychcy, podpowiada: – Kapitał rzędu 100 000 PLN daje ciekawe możliwości. Osobiście skłaniałbym się w stronę limitowanych edycji z zamkniętych już destylarni. Jednak wystarczy już niewielka kwota 6 000 PLN, aby kupić jedną z 300 butelek najstarszej whisky typu single cask z uznanej szkockiej destylarni z regionu Highland w północnej Szkocji. Potencjał zwiększenia zysku to 10% wartości w skali roku. Jaki bank gwarantuje takie dywidenda?

Podróż za milion

Wiele osób zazdrości celebrytom nie tego, że mają mnóstwo drogich gadżetów, ale regularnych podróży do luksusowych kurortów. Jednym z sekretnych miejsc wybieranych przez gwiazdy są resorty Aman, uznawane za jedne z najbardziej ekskluzywnych na świecie. Wśród ich klientów znajdują się znane nazwiska: Bill Gates, Novak Djokovic czy Kanye West z Kim Kardashian. Wszystkie obiekty Aman zlokalizowane są w zapierających dech w piersiach lokalizacjach i utrzymane w stylu lokalnej architektury; ponadto zapewniają one gościom tak wyczekiwaną prywatność i możliwość spokojnego wypoczynku.

Do wyboru masz 33 hotele w 21 krajach całego świata. Przykładowo, Amangiri (od 6 900 PLN/noc, www.aman.com) to minimalistyczna, betonowa struktura, która wpisuje się w dramatyczny krajobraz pustyni w stanie Utah.

W resorcie w Utah możesz aktywnie spędzać poranki na wspinaczce po skałach lub jeździe rowerem górskim, aby po powrocie do hotelu zrelaksować się i odprężyć w spa. Zostało ono zaprojektowane, by przywracać „hózhó” – w języku Indian Navajo słowo to oznacza piękno i harmonię. Oczywiście aby skorzystać z jego dobrodziejstw, musisz najpierw opuścić swój luksusowy apartament z dużym tarasem widokowym na pustynię i kominkiem. Niektóre pokoje są nawet wyposażone we własny basen.

Jeśli wolisz wybrać się gdzieś bliżej, sprawdź grecki hotel Amanzoe (od 5 240 PLN/noc, www.aman.com), położony w pobliżu Aten. Ten przepiękny obiekt leży na wzgórzach, z których rozciąga się widok na cudownie błękitne Morze Egejskie. Gdy znudzi ci się odpoczynek w pokoju lub ogromnym spa, wybierz się do prywatnego klubu plażowego, z którego możesz popłynąć na jedną z plaż ukrytych w niewielkich zatokach lub wyspy Spetses i Hydra.

Oczywiście aby zaznać luksusu, nie musisz wyjeżdżać z kraju. Słynny hotel Arłamów (od 330 PLN/noc, www.arlamow.pl) znajduje się w Bieszczadach, których malownicze krajobrazy i dzikie ostępy przyciągają turystów z całego świata. W obiekcie znajdziesz pokoje i prywatne wille, a także duży ośrodek spa.

Szkocja to ciekawe miejsce nie tylko dla podróżników z Instagrama – surowe, górskie krajobrazy doskonale wyglądają na zdjęciach i pozwalają poczuć zew natury. Wybierz się do Braemar i hotelu The Fife Arms (od 1 730 PLN/noc, www.thefifearms.com), który niedawno przeszedł kompletną renowację zainspirowaną historią regionu i cudami przyrody. Czeka na ciebie 46 luksusowych pokoi i apartamentów, restauracja usytuowana nad bystrą rzeką Clunie, bogato wyposażony bar koktajlowy, biblioteka, spa i ogród. The Fife Arms to idealne miejsce do odpoczynku po dniu spędzonym na wędrówkach po paśmie Grampianów Wschodnich.

Miłośnicy górskich krajobrazów, którzy nie przepadają za trudami wspinaczki, mogą natomiast wybrać się w podróż do Kanady. Pociąg Rocky Mountaineer jedzie przez najpiękniejsze miejsca Gór Skalistych, pozwalając ci cieszyć się pięknymi widokami z okien luksusowego wagonu restauracyjnego. Do wyboru masz pakiety o różnej długości, ale my polecamy Grand Rail Circle (od 24 000 PLN, www.rockymountaineer.com), 13-dniową wyprawę, w której koszt wliczone są hotele i wycieczki.

LOŻA DŻENTELMENÓW RADZI: JAK PIŹ WHISKEY

Najczęściej whisky degustuje się ze szklaneczki z grubym dnem. Profesjonaliści używają specjalnego szkła – kieliszka o kształcie zbliżonym do tulipana. Gorąco polecam whisky bez dodatków, w temperaturze 16-18° C. Chłodniejsza nie odda całego aromatu, a cieplejsza zacznie wydzielać intensywny zapach destylatu i przyćmi całą gamę aromatów whisky. By wydobyć aromat można dodać odrobinę wody. Nie zawsze jednak daje to efekty. Lód dodaje się do whisky po to, żeby uzyskać drinka. Lód zamyka część aromatów, także alkoholu – trunek zyska łagodniejszy smak, ale kosztem części aromatu. Można go także schłodzić specjalnymi kamiennymi kostkami, najczęściej wykonanymi ze szkockiego granitu.

Whisky należy smakować powoli, rozprowadzając płyn na języku i podniebieniu. Żeby ocenić whisky jako ciekawą, interesującą, powinno się w niej dużo dziać: najlepiej jakby miała nieco inny aromat, inny smak, i jeszcze inny finisz. O takiej whisky mówimy, że jest dobrze zbudowana. Takich właśnie trunków poszukują selekcjonerzy.

Edycja limitowana

Fender Jimmy Page Mirror Telecaster

Wzorem dla tego modelu był legendarny Fender Tele, z którego Jimmy Page korzystał podczas występów z Led Zeppelin. Oprócz słynnych lusterek zdobiących korpus, znajdziesz tutaj wiernie odwzorowany gryf z drewna klonowego.

9 600 PLN, www.fendercustomshop.com

KitchenAid Stand Mixer Heritage Limited Edition

Stworzony, by upamiętnić setną rocznicę powstania KitchenAid, ten elegancki mikser w stylu vintage wpasuje się w wystrój każdej kuchni. Wykończenie w klasycznym kolorze Misty Blue ozdobione jest logiem „100 lat”.

1 920 PLN, www.kitchenaid.pl

Oris Divers Sixty-Five Chronograph Bucherer Blue Editions

Tarcza i otaczający ją pierścień zostały pomalowane na błękitny kolor, wybrany specjalnie dla tej luksusowej edycji od Bucherera. Klasyczna koperta ze stali szlachetnej pasuje do każdego stroju.

14 700 PLN, www.bucherer.com

Rimowa x Beoplay H9i LE

Ta edycja popularnych słuchawek nausznych od B&O została zaprojektowana we współpracy z producentem walizek Rimowa. Wykonane z anodyzowanego aluminium i skóry, oferują one doskonałe brzmienie z redukcją hałasu.

3 500 PLN, www.denonstore.pl

Nike Fear of God 180 Light Bone

Jeśli chcesz kupić ten model, musisz się pospieszyć – niemal wszystkie pary znalazły już swoich szczęśliwych właścicieli.

750 PLN, www.nike.com/pl

Warte każdej złotówki

Wolf Axis Single Watch Winder

Chroń swój ulubiony zegarek i dbaj o to, żeby zawsze pokazywał właściwą godzinę, za pomocą tego rotomatu. Jego sekretem jest opatentowana technologia od Wolf, która precyzyjnie odlicza liczbę codziennych nakręceń.

2 050 PLN, www.wolf1834.com

Zen Football Table

Piłkarzyki to gra popularna wśród dzieci i dorosłych. Ten stolik nie jest zabawką, a dziełem sztuki użytkowej z figurkami piłkarzy, które można ozdobić barwami ulubionych drużyn.

14 950 PLN, www.libertygames.co.uk

Toto Floatation Tub

Ta luksusowa wanna pozwala ci zawiesić się w stanie przyjemnej, ciepłej nieważkości. Specjalne dysze wodne tworzą wiry, które delikatnie masują ciało i rozluźniają mięśnie.

74 000 PLN, www.totousa.com

Hummingbird Electric

Pokonaj trudy codziennych dojazdów do pracy z elektrycznym rowerem Hummingbird. Jest on lekki (tylko 10,3 kg), wyposażony w akumulator o maksymalnym zasięgu 40 km i gotowy do jazdy już po rozpakowaniu.

22 500 PLN, www.hummingbirdbike.com

Gravity Industries Jet Suit

Z takim odrzutowym kombinezonem możesz spokojnie zapisać się do Avengersów. To pierwszy tego typu sprzęt dostępny dla komercyjnych użytkowników. Jest on szyty na miarę, a przed lotem musisz odbyć szkolenie.

1 700 000 PLN, www.gravity.co

Devialet Gold Phantom Opéra De Paris

Wypełnij swój dom przejmującym brzmieniem tego high-endowego głośnika bezprzewodowego od Devialet. 4 500-watowy Gold Phantom Opera brzmi tak samo epicko, jak wygląda, zarówno w muzyce filmowej, jak i rockowych klasykach.

12 999 PLN, www.tophifi.pl

TaylorMade M6 Driver

Kij golfowy typu driver, który został stworzony z myślą o aerodynamice. Dzięki wypełnieniu z żywicy pozwala uzyskać większą prędkość. Specjalna technologia Twist Face ogranicza podkręcanie piłek i ułatwia oddawanie prostych uderzeń.

2 000 PLN, www.taylormadegolf.com

Patronem artykułu jest Loża Dżentelmenów