Google Chrome z możliwością zgłaszania podejrzanych stron

Sztuczki z instalowaniem szkodliwego oprogramowania czy wyłudzaniem danych są wciąż popularne wśród hakerów. Najnowsze oficjalne rozszerzenie do przeglądarki Chrome ma nie tylko bronić użytkowników przed tymi atakami, ale także pomagać im w zgłaszaniu potencjalnych niebezpieczeństw.

Funkcja ostrzegania przed wejściem na podejrzane strony jest obecna w przeglądarce już od prawie dziesięciu lat, ale do tej pory służyła ona jedynie do przestrzegania użytkowników przed możliwymi atakami. Teraz podczas przeglądania internetu będziemy mogli przyczynić się do rozszerzania bazy potencjalnie groźnych adresów – wystarczy zainstalować oficjalną wtyczkę Suspicious Site Reporter. Jeśli Chrome wykryje, że kliknęliśmy na podejrzany link, który zaprowadzi nas do strony lub pobierania plików, natychmiast nas o tym poinformuje i poprosi o zgłoszenie linku jako niebezpiecznego. Dzięki temu będzie możliwe łatwe dodanie go do bazy danych Safe Browsing.

Poza rozszerzeniem Google Chrome otrzymał także inną funkcję bezpieczeństwa, która ma lepiej rozpoznawać fałszywe adresy podszywające się pod często odwiedzane strony, na przykład w stylu magzaynt3.pl – tak często działają fałszywe portale bankowe. Teraz przeglądarka nauczy się rozpoznawać te literówki i informować użytkowników o czyhającym na nich zagrożeniu.