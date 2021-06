Złap i ukręć łeb – nowy serial dokumentalny HBO

Serial dokumentalny HBO Złap i ukręć łeb oparty jest na głośnym podcaście Ronana Farrowa opowiadającym o układzie, który starał się uciszyć ofiary i dziennikarzy opisujących jeden z największych skandali Hollywood. Premiera produkcji odbędzie się 13 lipca w HBO GO.

Sześć półgodzinnych odcinków serialu dokumentalnego HBO Złap i ukręć łeb jest ekranizacją kameralnych wywiadów z sygnalistami, dziennikarzami, prywatnymi detektywami i informatorami przeprowadzonymi przez zdobywcę nagrody Pulitzera, Ronana Farrowa, podczas pracy nad jego podcastem i bestsellerową książką, w Polsce wydaną pod tytułem „Złap i ukręć łeb. Szpiedzy, kłamstwa i zmowa milczenia wokół gwałcicieli”.

W serialu, który jest ekranizacją wspominanego podcastu i książki, podjęto kilka nowych wątków. Zobaczymy w nim także niepublikowane nigdy wcześniej materiały filmowe i poznamy nowe informacje na temat tej szokującej sprawy, które twórcy serialu zestawili z ciekawą ścieżką dźwiękową, zdjęciami z oryginalnych dokumentów, nagraniami, fotografiami, archiwalnymi filmami i elementami grafik.

Produkcja przedstawia nowy punkt widzenia i informacje na temat szeroko zakrojonego śledztwa, którego celem było nie tylko ujawnienie sposobu działania jednego wpływowego przestępcy seksualnego, ale także całego układu i sieci powiązań, który przez lata zapewniał mu bezkarność. Najnowsze ustalenia zaskoczą nawet tych widzów, którzy na bieżąco śledzili sprawę.

Za reżyserię serialu dokumentalnego HBO Złap i ukręć łeb odpowiadają zdobywcy nagrody Emmy, Fenton Bailey oraz Randy Barbato (film HBO Księżniczka na kacu), którzy pełnią także obowiązki producentów. Producentem wykonawczym jest Ronan Farrow. Za produkcję odpowiada Mona Card, a produkcję i montaż Freancy Kachler. Kolejnym producentem jest też Unjin Lee. Obowiązki starszego producenta ze strony HBO pełni Tina Nguyen, a producentami wykonawczymi są Nancy Abraham i Lisa Heller. Serial dokumentalny HBO Złap i ukręć wyprodukowany został przez spółkę World of Wonder.

Premiera nowego serialu dokumentalnego HBO Złap i ukręć łeb (Catch and Kill. The Podcast Tapes) odbędzie 13 lipca w HBO GO. Tego dnia do serwisu dodane zostaną dwa pierwsze odcinki. Kolejne, po dwa, dodawane będą co tydzień we wtorki. Serial liczy 6 odcinków.