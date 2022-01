Każdy twórca sieciowej zawartości wie, że jednym z kluczy do sukcesu jest odpowiedni mikrofon. VideoMic GO II od RØDE to propozycja dla osób, które szukają najbardziej kompaktowych rozwiązań, przy zachowaniu pełnej jakości dźwięku.

Po raz pierwszy w serii GO, RØDE VideoMic GO II dodaje wsparcie dla łączności USB-C. Ma to podwójne znaczenie – dzięki niej, podłączenie mikrofonu do smartfona, tabletu lub laptopa będzie jeszcze prostsze. Na dodatek, czerpie on moc bezpośrednio z urządzenia, więc przed sesją nagraniową nie trzeba go specjalnie ładować. VideoMic GO II jest gotów do pracy tuż po jego podłączeniu, co czyni go idealnym akcesorium dla vlogerów i reporterów, którym zależy na szybkim uchwyceniu każdej sytuacji.

Mikrofon został wykonany w tej samej technologii akustycznej, co profesjonalne modele VideoMic NTG oraz NTG5, zapewniając przejrzysty, pełny i głęboki dźwięk, natychmiast poprawiający jakość nagrań z każdego urządzenia. Oprócz łączności USB-C, RØDE VideoMic GO II obsługuje także połączenie 3,5 mm TRS, co umożliwia sparowanie go z aparatami fotograficznymi. W trybie USB-C, minijack może służyć jako wyjście słuchawkowe, za pomocą którego będziemy monitorować nagrywany dźwięk.

RØDE VideoMic GO II waży zaledwie 89 g i ma 150 mm długości, nadaje się zatem do nagrywania w terenie. Mimo kompaktowego designu, sprzęt został wyposażony w profesjonalny uchwyt przeciwwstrząsowy i osłonę przeciwwietrzną. Dodatkowo, jego użytkownicy mogą skorzystać z trzech aplikacji: RØDE Connect, RØDE Central and RØDE Reporter. Ta pierwsza służy do konfiguracji streamów i podcastów, druga – dostosowania charakterystyki nagrania do naszych preferencji, zaś RØDE Reporter to profesjonalna apka do rejestrowania dźwięku.

Mikrofon VideoMic GO II jest już dostępny w sprzedaży detalicznej. Zapłacimy za niego 100 USD (ok. 400 PLN).