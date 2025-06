Punkowy żywioł z Kalifornii zawita do Progresji już 30 czerwca

Miłośnicy bezkompromisowego brzmienia i koncertowego szaleństwa mogą zacierać ręce – kalifornijski zespół FIDLAR już 30 czerwca 2025 roku wystąpi w warszawskim klubie Progresja. Będzie to jedyny koncert grupy w Polsce w ramach ich europejskiej trasy promującej najnowszy album Surviving The Dream.

FIDLAR (skrót od „F**k It Dawg, Life’s a Risk”) to punkowa petarda z Los Angeles, znana z bezczelnej energii, garażowego brudu i bezpretensjonalnego podejścia do muzyki. Skład tworzą Zac Carper (wokal, gitara, klawisze), Brandon Schwartzel (bas) i Max Kuehn (perkusja). Grupa, która dała się poznać światu w 2011 roku EP-ką DIYDUI, szybko trafiła na listy „zespołów, które musisz znać” – m.in. dzięki wyróżnieniu od Stereogum w 2012 roku.

Ich styl to eklektyczny miks skate punku, lo-fi indie, surf rocka i punkowego chaosu, a ich koncerty słyną z dzikiej energii i nieprzewidywalności. Fani moshu, crowd surfingu i szczerej do bólu muzyki – ten wieczór będzie należał do was.

Surviving The Dream to pierwszy pełnoprawny album FIDLAR-a od ponad pięciu lat – 13 utworów nagranych i wyprodukowanych własnym sumptem. To opowieść o dojrzewaniu, zmianie i pasji, która nie wygasa mimo upływu czasu. „Dla nas chodzi o granie koncertów i tworzenie muzyki” – podkreśla wokalista Zac Carper. Płytę promują dwa energetyczne single: Fix Me i Get Off My Wave, które doskonale oddają koncertowy vibe zespołu.

Bilety dostępne są na platformach eBilet, Ticketmaster oraz na stronie klubu Progresja.

Jeśli lubisz bezkompromisowy punk z Kalifornii, brudne riffy, krzyki z głębi duszy i koncerty, które zostają w głowie na długo – nie może cię tam zabraknąć.