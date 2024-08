Zespół Diablo IV ujawnia najemników i Mroczną Cytadelę

Podczas transmisji na żywo zespół Diablo IV ujawnił więcej ekscytujących nowych funkcji, które pojawią się w dodatku Vessel of Hatred.

W trakcie transmisji zaprezentowano czterech najemników, którzy mogą walczyć u boku graczy: Raheira Tarczownika, Aldkina Przeklęte Dziecko, Starą Beserkerkę Varyanę i Subo – Łowcę Nagród. Gracze mogą skorzystać z ich wsparcia poprzez dodanie ich do drużyny, zwerbowanie w trakcie gry jednoosobowej lub wskazanie jako posiłków wzywanych w trudnych sytuacjach. Zespół zapowiedział też nowe wyzwanie kooperacyjne w Diablo IV, czyli Mroczną Cytadelę. Ta nowa aktywność fazy końcowej to kooperacyjne podziemia dla grup graczy gotowych zmierzyć się z wyzwaniami, ciężkim starciami i z walką z finałowym bossem, by zdobyć upragnione nagrody. Wreszcie w grze pojawią się zmiany w progresji, które na stałe i w istotny sposób zmienią sposób awansowania i dokonywania postępów w Sanktuarium.