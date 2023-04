WF-C700N – nowe słuchawki true wireless od Sony

Sony wprowadza nowe, prawdziwie bezprzewodowe słuchawki douszne WF-C700N.

WF-C700N zaprojektowano tak, aby zapewnić wygodę i stabilność wszystkim użytkownikom, niezależnie od wielkości uszu. W tym celu firma Sony wykorzystała obszerną bazę danych o kształtach uszu, rozwijaną od czasu wprowadzenia w 1982 roku pierwszych na świecie słuchawek dousznych, oraz dokonała oceny czułości słuchu w zależności od budowy ucha. Słuchawki WF-C700N idealnie pasują do uszu, a dzięki ergonomicznie ukształtowanej powierzchni lepiej się trzymają. W rezultacie można je nosić bez przerwy przez dłuższy czas.

Miniaturowe, cylindryczne etui do przechowywania i ładowania słuchawek z łatwością mieści się w torbie lub kieszeni, dzięki czemu słuchawki można stale nosić ze sobą. Geometryczne wzory tworzące fakturę etui nadają mu elegancki, luksusowy wygląd.

Mając do wyboru wersję czarną, białą, lawendową i w kolorze szałwiowej zieleni, każdy znajdzie coś dla siebie.

Słuchawki WF-C700N pozwalają pozostać sam na sam z muzyką, ponieważ system redukcji hałasu tłumi dźwięki z zewnątrz. Użytkownik może jednak włączyć tryb dźwięków otoczenia, aby słyszeć, co dzieje się wokół. Funkcja „Focus on Voice” pozwala rozmawiać z osobą w pobliżu bez potrzeby wyjęcia słuchawek z uszu, zaś gwar otoczenia pozostaje stłumiony. Funkcja Adaptive Sound Control wykrywa, gdzie znajduje się i co robi użytkownik. Rozpoznaje często odwiedzane miejsca, takie jak biuro, siłownia, ulubiona kawiarnia itp., a następnie wybiera odpowiednie ustawienia dźwięków otoczenia i dostosowuje tryb dźwięku do sytuacji.

Do uzyskania wysokiej jakości dźwięku w słuchawkach WF-C700N przyczynia się technologia DSEE, która przywraca utracone w procesie kompresji detale w muzyce. Opracowane przez firmę Sony miniaturowe, 5-milimetrowe przetworniki akustyczne emitują mocny bas i czysty wokal.

WF-C700N są stworzone do codziennego użytku, o czym świadczy możliwość pracy przez nawet 15 godzin na akumulatorze, stopień ochrony przed wodą IPX4 i inteligentne funkcje. Mają też funkcję połączenia wielopunktowego, dzięki której mogą być połączone z dwoma urządzeniami Bluetooth równocześnie. Jeśli zatem dzwoni telefon, słuchawki rozpoznają go i automatycznie wybiorą jako źródło dźwięku.

Słuchawki WH-1000XM5 – teraz w wersji Midnight Blue (ciemnogranatowej)

Wprowadzone w 2022 r. słuchawki bezprzewodowe WH-1000XM5 zdobyły wiele nagród i wyróżnień za wiodący na rynku system redukcji hałasu i wysoką jakość dźwięku. Firma Sony wprowadza obecnie nową wersję kolorystyczną tego modelu – Midnight Blue (ciemnogranatowe). Zapewnia ona wszystkie technologie niezwykle popularnych słuchawek WH-1000XM5

Słuchawki WF-C700N i ciemnogranatowa wersja słuchawek WH-1000XM5 będą w sprzedaży od kwietnia 2023 r. Estymowana cena WF-C700N wynosi ok. 550 PLN.

Szczegółowe informacje i pełne dane techniczne słuchawek WF-C700N znajdują się pod adresem https://www.sony.pl/headphones/products/wf-c700n

Dalsze informacje o słuchawkach WH-1000XM5 w kolorze Midnight Blue podano pod adresem https://www.sony.pl/electronics/sluchawki-palak-na-glowe/wh-1000xm5