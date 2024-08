Nowy album Lunatic Soul będzie albumem podwójnym

Lunatic Soul, solowy projekt Mariusza Dudy, to niezwykle oryginalny miks muzyki orientalnej, folku, elektroniki i rocka. Najnowszy album ma być ostatnim albumem z cyklu, który stanowi jedną historię fabularną.

Mówi Mariusz Duda, lider projektu:

„Zamarzył mi się pierwszy w karierze album dwupłytowy. Taki z premierowym materiałem i rozpisaną narracją na 2 x po 45 minut. Żeby klasyczny podwójny winyl miał cztery winylowe strony po brzegi zapełnione muzyką. Do tej pory nie byłem jeszcze pewien, czy mi się to uda, bo ostatnie, czego bym chciał, to wrzucić między konkretne utwory jakieś „zapychacze”. Ale teraz już wiem, że każda z kompozycji będzie miała charakter i konkretna strukturę. Zresztą pracuję już nad tym albumem kilka lat – wydając po drodze inne (śmiech) – miałem więc czas na selekcję pomysłów.”