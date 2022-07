TEST: DJI Mini 3 Pro

Rzadko zdarza nam się opisywać produkt, który jest dobry, ale którego zakup trudno jest nam polecić. Takie mieszane uczucia mieliśmy właśnie w przypadku testowania DJI Mini 3 Pro.

Niewielki dron, którego waga mieści się w magicznym progu 250 gramów, nie wymagając uprawnień do legalnego latania, został wyposażony w potężny aparat. DJI nieznacznie zwiększyło rozmiar sensora w tej iteracji do 1/1,3 cala. Oznacza to, że przechwytuje więcej światła niż poprzedni Mini i nagrywa wysokiej jakości materiał nawet w niskim oświetleniu. To także dzięki nowej przysłonie f/1.7 i przetwarzaniu HDR. Nie udało się jednak tego osiągnąć bez kompromisu. Mini 3 Pro jest w słabym świetle znacznie głośniejszy. Z DJI Mini 3 Pro można nawet nagrywać materiał w jakości 4K przy 60 fps, więc np. panoramy w zwolnionym tempie.

Małe drony zazwyczaj nie robią zbyt okazałych zdjęć i pod tym względem Mini 3 Pro wyróżnia się na plus. 48-megapikselowy sensor pstryka je o wysokiej ostrości i klarowności, o ile znajdują się one stosunkowo daleko od aparatu. Wspomnę również, że DJI zastosowało nowy profil kolorów D-Cinelike, który oferuje spore możliwości w dziedzinie późniejszej obróbki materiałów. Pod względem ostrości zdecydowanie zawodzi cyfrowy zoom 2x.

Uwagę zwraca funkcja nagrywania wideo w pionie. DJI przeprojektowało gimbala drona, aby mógł odwrócić całą kamerę na boki. Niestety niektóre z bardziej ekscytujących trybów nagrywania są wyłączone w tej orientacji. Być może zmieni to jakaś aktualizacja softu?

Tryb Active Track reaguje fachowo w trakcie przemieszczania się, również w przypadku chodzenia po lesie, w tłumie ludzi i przez most. Posiadanie drona na tyle inteligentnego, że może podążać za mną podczas spaceru i nagrywanie w takiej formule video bloga było fajnym doświadczeniem, niczym pracowanie z własnym kamerzystą. Mimo jednak poszerzonej rozpiętości skrzydeł, dłuższych śmigieł i gładszego kształtu korpusu, które sprawiają, że mały dron stabilniej zachowuje się na niebie niż jego poprzednik, wciąż jest on dość mocno popychany przez wiatr.

Żywotność baterii w DJI 3 Pro wynosi 34 minuty w idealnych warunkach i 25 przy lekkim wietrze. Możliwe jest wydłużenie tego czasu do 47 minut w pierwszym wariancie dzięki dodatkowej baterii Intelligent Flight Battery Plus, która podnosi jednak wagę drona nieco powyżej 249 gramów.

Mini 3 Pro nie zostanie wykorzystany w żadnym hollywoodzkim hicie kinowym, ale dla każdego, kto bardziej od niechcenia interesuje się dronami, jest to teoretycznie bardzo dobry model. Warto bowiem pamiętać, że pomimo słowa Pro w nazwie, Mini jest przeznaczony dla użytkowników casualowych. Wygodny w transporcie i gwarantujący produkcję dobrych w tym segmencie materiałów. W tym wszystkim rodzi się jednak pytanie: czy to się opłaca? Dron bez kontrolera DJI RC (dla posiadających go z poprzedniej wersji) to koszt 4 100 PLN. Wersja z kontrolerem to już 5 100 PLN. Po dodaniu do tego ewentualnych akcesoriów i szybkiej karty pamięci, robi się z tego naprawdę spora suma, a przy każdym punkcie sprzedażowym Mini 3 Pro podawałem do tej pory jakieś „ale”. DJI pokazało, co można świetnie zrobić w małym dronie, ALE czy warto — na to musicie sobie już sami odpowiedzieć.

