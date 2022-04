Zdrowe i oszczędne gotowanie z Crockpot￼

Mało kto z nas ma czas na gotowanie domowych zup, potrawek czy pieczeni. Nawet osoby pracujące zdalnie, mogą mieć problemy z oderwaniem się od pracy, by regularnie doglądać garnków i w nich mieszać. Rozwiązaniem tego problemu są wolnowary Crockpot.

Wolnowar, znany także jako slow cooker, to garnek zasilany prądem elektrycznym, służący do długiego gotowania potraw – nawet do 10 godzin – w stosunkowo niskich temperaturach. Przez ten czas, użytkownik nie musi pilnować sprzętu: modele posiadają szereg zabezpieczeń, dzięki którym możliwe jest ich pozostawienie bez opieki w cyklu pracy. Składniki nie są poddawane wrzeniu, co zapobiega przypalaniu się potraw i utracie cennych substancji odżywczych.

Wolnowary Crockpot składają się z trzech elementów: podstawy grzewczej, misy do przygotowania potrawy oraz pokrywy. Warzywa czy mięso gotują się w wodzie lub bulionie, co umożliwia ograniczenie ilości tłuszczu dodawanego do potraw, a tym samym – zmniejszenie ich kaloryczności. Powolna obróbka termiczna wzmacnia smak, więc do naszych posiłków możemy dodawać znacznie mniej soli, jak również zatrzymuje witaminy, wygotowywane z pożywienia pod wpływem wysokich temperatur. Gotowanie w wolnowarze ogranicza również tworzenie się szkodliwych dla zdrowia glikotoksyn, powstających podczas obróbki żywności w temperaturach powyżej 110°C.

Produkty Crockpot są nie tylko korzystne dla zdrowia, ale także dla portfela. Pomimo dłuższego czasu gotowania, wolnowar zużywa mniej prądu niż tradycyjna kuchenka czy piekarnik. Na dodatek, korzystając z tego urządzenia, oszczędzamy nie tylko energię elektryczną, ale i wodę. Przygotowując wszystko w jednym garnku, mamy bowiem dużo mniej naczyń do zmywania. Wolnowary Crockpot znajdziesz w sklepach Media Expert i na www.mediaexpert.pl.