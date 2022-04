40 milionów – tyle iRobotów sprząta w naszych domach￼

Prezentując w 2002 roku pierwszego robota odkurzającego Roomba, iRobot zapoczątkował rewolucję w dziedzinie sprzątania. Na przestrzeni lat firma zaprezentowała wiele przełomowych rozwiązań, wsłuchując się w opinie użytkowników na temat jej produktów. Dziś iRobot może pochwalić się przekroczeniem granicy 40 milionów sprzedanych robotów domowych.

Choć obecnie iRobot utożsamiany jest z produkcją sympatycznych i efektywnych w działaniu robotów domowych, to jego korzenie były zupełnie inne. Firma ta została powołana do życia w 1990 roku przez związanych z Massachusetts Institute of Technology pracowników naukowych, na czele z obecnym CEO marki – Colinem Angle. Ich celem było tworzenie robotów, które będą w stanie nieść realną pomoc użytkownikom w niemożliwych do wykonania czy nielubianych zadaniach. Tak iRobot stworzył serie produktów wspomagających służby mundurowe, ale również roboty do eksploracji kosmosu, długoterminowego badania przestrzeni oceanicznej, czy robota wspomagającego badaczy przy poznawaniu tajemnic Wielkiej Piramidy. Ogrom zdobytego w ten sposób doświadczenia pchnął związanych z iRobot inżynierów ku wizji pomagania szerszemu gronu użytkowników. W toku rozmów zidentyfikowali oni szereg czynności, których ludzie nie lubią wykonywać. Na szczycie listy znajdowało się odkurzanie podłóg – czynność monotonna, wymagająca systematyczności, dokładności oraz czasu.

Prace nad projektem iRobot Roomba trwały kilka lat, a pierwszy egzemplarz robota odkurzającego został zaprezentowany w 2002 roku. Już wtedy robot ten posiadał 3-stopniowy system sprzątania, oraz charakterystyczne przyciski z oznaczeniami S, M, L, którymi wskazywało się wielkość pomieszczenia. Rozwiązanie to zniknęło już w drugiej generacji iRobota Roomba, która, podobnie jak kolejne serie, wznosiła wygodę użytkowania, efektywność oraz inteligencję pracy na coraz wyższe poziomy. Dzisiejsze modele robotów z serii Roomba są w stanie rozpoznawać i omijać pozostawione na podłodze niewielkie przedmioty (buty, ubrania czy kable), sugerować częstsze prace okresie pylenia czy linienia zwierząt, jak również intensyfikować działanie na obszarach, w których wykryją większe skupiska zabrudzeń. Wiele zmieniło się również w przypadku wygody obsługiwania – aplikacja na urządzenia mobilne, szerokie możliwości obsługi głosowej czy stacja ładująco-czyszcząca Clean Base to tylko niektóre z tego typu rozwiązań.

Dziś iRoboty Roomba to urządzenia gruntownie odkurzające. Jednak firma widząc wzrastającą akceptację dla domowych robotów skonstruowała szereg produktów do innych zadań. Czyszczenie rynien, sprzątanie basenów, to tylko niektóre z przykładów. Jednak drugim po iRobocie Roomba produktem, który najlepiej zakorzenił się na rynku jest robot mopujący Braava. Urządzenie zostało skonstruowane tak, aby gruntownie czyścić wskazane pomieszczenia. Z tego powodu Braava została wyposażona m.in. w prostokątną nakładkę mopującą, która dociera do narożników, czy mechanizm efektywnego dozowania wody (pod postacią precyzyjnego spryskiwacza), a jej sposób poruszania się zapewnia efektywne czyszczenie powierzchni na mokro.

Idea iRobot opiera się na tworzeniu urządzeń, które wymieniając się informacjami będą ze sobą współpracować, wyręczając użytkownika w nielubianych czynnościach. Pierwszym urzeczywistnieniem tej wizji jest technologia Imprint Link. Dzięki niej roboty Roomba mogą współpracować z robotami Braava jet m6 tak, aby bezpośrednio po procesie odkurzania rozpoczynało się mopowanie podłogi. Czynność tą można ograniczyć nawet do wybranych pomieszczeń lub przestrzeni.

Ogrom doświadczeń marki oraz wsłuchiwanie się w potrzeby klientów sprawiły, że obecnie marka iRobot może pochwalić się sprzedaniem ponad 40 milionów domowych robotów. Z kolei na terenie Polski już niebawem przekroczona zostanie bariera 700 tysięcy.