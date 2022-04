TEST: Polk MagniFi Mini AX

Soundbary powstały po to, by „skondensować” przestrzenne systemy dźwiękowe do jak najmniejszej i najwygodniejszej formy. Jak może zaświadczyć niejeden posiadacz kawalerki, nawet to nie wystarczyło, by zmieściły się one w każdym mieszkaniu – czasami miejsca jest tak mało, że po prostu nie ma gdzie wstawić dużego subwoofera lub długiego soundbara. Właśnie z tego powodu tak dużą popularność zdobywają ultrakompaktowe konstrukcje. Modę na nie zapoczątkował model MagniFi Mini od Polk Audio, którego następcę – MagniFi Mini AX – miałem niedawno okazję przetestować.

Na pierwszy rzut oka, aż trudno uwierzyć, że mamy do czynienia z soundbarem. Urządzenie jest krótsze i węższe niż niejeden domowy głośnik Bluetooth; w najdłuższym miejscu ma ono niespełna 37 cm, więc zmieści się na szafce nawet pod małym, 32-calowym telewizorem. Mimo niesamowicie kompaktowej konstrukcji, MagniFi Mini AX jest stabilny i świetnie wykonany, a przy tym atrakcyjny. W zestawie z soundbarem otrzymamy także bezprzewodowy subwoofer, którego zwężona forma umożliwi wstawienie go za kanapę lub stolik na telewizor.

W tylnej części urządzenia znajdziemy komplet portów: HDMI z obsługą eARC do podłączenia ekranu, wejście AUX, cyfrowe złącze optyczne oraz port USB-A, przeznaczony wyłącznie do aktualizacji firmware’u. Poza nimi, MagniFi Mini AX oddaje nam do dyspozycji moduł Wi-Fi oraz wsparcie dla Apple AirPlay 2, Chromecasta i Spotify Connect. Na pokładzie jest również Bluetooth 5.0, acz bez aptX/aptX HD.

Zestaw okazał się banalnie prosty w instalacji i konfiguracji: wystarczyło podłączyć obydwa jego komponenty do gniazdka, a soundbar połączyć z telewizorem, by sprzęt był gotów do pracy. Problemów nie sprawiło mi również przełączanie się pomiędzy źródłami dźwięku. Wszystkim sterujemy z poziomu pilota, a umieszczony z przodu ekranik OLED, wskazuje aktualny status soundbara.

Pierwszy seans w towarzystwie MagniFi Mini AX był po prostu porażający – rany, jak taki maluch mógł tak mocno grać? Urządzenie zostało wyposażone w zaledwie sześć przetworników (pięć w soundbarze, jeden w subwooferze), ale w praktyce brzmiało ono niczym pełnoprawny system kina domowego, z kanałami górnej i bocznej warstwy. To po części zasługa technologii SDA, która wirtualnie oddziela od siebie kanały w taki sposób, że słuchacz postrzega je jak indywidualne, oddalone od siebie źródła dźwięku. W ten sposób scena dźwiękowa wydawała się bardzo szeroka i pełna detali. Na dodatek soundbar wspiera technologię Dolby Atmos i DTS:X: efekty specjalne dobiegały z tego miejsca, z którego powinny dobiegać (także w kwestii górnej warstwy dźwięku), zaś głosy aktorów pozostawały w samym centrum.

W ustawieniach fabrycznych MagniFi Mini AX charakteryzuje się mocnymi i wyrazistymi basami, którym towarzyszyły świetliste tony wysokie i ładnie zbalansowana średnica. Do dyspozycji otrzymałem także kilka funkcji, dzięki którym mogłem dostosować brzmienie sprzętu do moich preferencji. Pierwsza z nich, BassAdjust, umożliwia precyzyjne ustawienie poziomu basów. VoiceAdjust to natomiast sposób na podkręcenie dialogów – po jej włączeniu, soundbar podbija dźwięk z kanału centralnego, bez podwyższania całkowitej głośności ścieżki dźwiękowej, co jest szczególnie przydatne, gdy oglądamy film w obcym języku bez napisów.

Oprócz tego, w dowolnym momencie możemy włączyć tryb nocny, automatycznie obniżający poziom niskich tonów i chroniący naszych domowników przed trzęsącymi się ścianami. Dedykowany tryb muzyki wskazuje również, że MagniFi Mini AX może być wykorzystywany również w tym celu. Utwory z Apple Music brzmiały na nim wesoło i dynamicznie, bez specjalnej koloryzacji. Ciekawym dodatkiem okazała się także funkcja dźwięku 3D, zamieniająca sygnał stereo w wirtualny dźwięk przestrzenny – szczególnie dobrze brzmi ona w połączeniu z nagraniami koncertowymi.

Polk Audio MagniFi Mini AX został zaprojektowany z myślą o małych mieszkaniach, ale niech nie zwiedzie cię jego konstrukcja: jest on na tyle potężny, by udźwiękowić naprawdę duże pomieszczenie. Jeśli cenisz sobie oszczędność miejsca, ale jednocześnie szukasz bezkompromisowego dźwięku, właśnie go znalazłeś.

