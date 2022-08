Zaczyna się drugi sezon Guilty Gear -Strive

Do Guilty Gear -Strive- dołączył Bridget, szósta dodatkowa postać, która dołączyła do gry i pierwsza drugiej przepustki sezonowej. Bridget jest dostępny do indywidualnego zakupu i w ramach pakietu.

Bridget łatwo jest sterować i może pochwalić się zarówno atakami dalekiego zasięgu za pomocą jo-jo, jak i szybkimi ruchami. Poza nim do przepustki trafią trzy inne nowe postacie, które zostaną dodane w tym i przyszłym roku. W ramach drugiego sezonu dodane zostaną także nowe pakiety kolorów dla wojowników, a także dwie areny.

Guilty Gear -Strive- jest dostępne na PlayStation 4, PlayStation 5 i PC.