Nowe monitory gamingowe INZONE M9 dostępne w przedsprzedaży

Firma Sony poinformowała, że w wybranych sieciach handlowych można już składać zamówienia na monitory gamingowe INZONE M9. Przedsprzedaż potrwa do 14 sierpnia 2022 roku, a realizacja zamówień rozpocznie się po 22 sierpnia 2022 r.

Klienci, którzy zdecydują się na zakup monitora u jednego z partnerów Sony w przedsprzedaży, będą mogli skorzystać z bonusu w postaci 500 złotych na zakup dowolnych słuchawek gamingowych INZONE, do wykorzystania w sieciach handlowych, biorących udział w akcji.

Monitory INZONE są nową marką produktów gamingowych od Sony, które odznaczają się niezwykle wysoką rozdzielczością i dużym zakresem dynamicznym obrazu.

Monitor gamingowy INZONE M9 to propozycja dla graczy, którzy pragną stworzyć sobie lepsze warunki do gry, poprawiając widoczność szczegółów w najciemniejszych i najjaśniejszych obszarach obrazu. Model ten łączy rozdzielczość 4K z wysokim kontrastem zapewnianym przez podświetlenie Full Array Local Dimming. Obraz odświeżany z częstotliwością 144 Hz pozwala szybciej reagować na wydarzenia, podobnie jak matryca IPS z czasem przejścia GtG (Gray to Gray) 1 ms.

Specjalna trójnożna podstawa o małej głębokości zapewnia maksimum wygody w czasie gry, a zarazem pozostawia więcej miejsca na urządzenia peryferyjne. Ponieważ sam monitor nie zajmuje dużej powierzchni, użytkownicy z łatwością umieszczą nachyloną klawiaturę i dużą podkładkę pod mysz gamingową obok lub pod spodem. Urządzenie pozwala też na regulację wysokości i nachylenia, wybór koloru światła z tyłu i ukrycie przewodów w celu utrzymania porządku na blacie.

Monitor jest wyposażony w automatyczny przełącznik KVM, umożliwiający obsługę dwóch komputerów przy użyciu tej samej klawiatury, myszy i słuchawek podłączonych do monitora. Po wybraniu trybu obrazu „Gra FPS” jasność i kontrast są optymalizowane tak, by poprawić widoczność przeciwników. Funkcja korektora czerni pozwala wydobyć detale ginące w cieniach.

Z myślą o lepszej współpracy z konsolą PlayStation 5 monitor INZONE M9 jest wyposażony w funkcję automatycznego odwzorowywania odcieni HDR, pozwalającą na automatyczne rozpoznanie monitora podczas początkowej konfiguracji i optymalizację ustawień HDR. Oprócz tego monitor automatycznie przełącza się w tryb Kino podczas oglądania filmów z PlayStation 5, a w tryb Gra podczas gry.

Monitory INZONE M9 można zamawiać w przedsprzedaży do 16 sierpnia w sieciach Media Expert, Media Markt, X-KOM i Sony Centre. Więcej informacji na temat oferty można znaleźć na stronach internetowych sieci handlowych biorących udział w akcji.