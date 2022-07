EA zaprezentowało pierwszy trailer do ostatniej już części serii FIFA: FIFA 23, oraz kolejną ewolucję technologii HyperMotion2, wyznaczając nowy standard realistycznej i immersyjnej rozgrywki na wirtualnym boisku.

Po raz pierwszy fani będą mieli również możliwość rozegrania w tej samej grze zarówno męskich, jak i kobiecych mistrzostw świata FIFA. Będą to FIFA World Cup Qatar 2022 oraz FIFA Women’s World Cup Australia and New Zealand 2023, które będą dostępne po premierze, bez dodatkowych opłat. Co więcej funkcje cross-play pozwolą połączyć i zaangażować fanów piłki nożnej wszystkich platform.

Zamówienia przedpremierowe FIFA 23 są już dostępne, a sama gra ukaże się na PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC, Stadia, PlayStation 4 oraz Xbox One, już 30 września. Early access do edycji Ultimate rozpocznie się trzy dni wcześniej.

FIFA 23 pozostaje jedyną grąa, w której można zagrać w kultowe rozgrywki UEFA Champions League, UEFA Europa League, UEFA Europa Conference League, CONMEBOL Libertadores, CONMEBOL Sudamericana, Premier League, Bundesligę i LaLiga Santander. W grze nie zabraknie trybu kariery, Pro Clubs, Volta Football i Ultimate Team.