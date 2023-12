RECENZJA: Teardown

Od PC-towej premiery Teardown minęło już półtora roku. Teraz tytuł ten pojawił się na konsolach ostatniej generacji: PS5 i XSX. Na czym polega fenomen tytułu, w który już teraz zagrywają się miliony?

W Teardown chcesz dokonać idealnego napadu. Tak naprawdę chcesz dokonać kilku takich napadów, przechodząc przez kilkunastogodzinną kampanię, w nadziei na zarobienie gotówki, spłatę długów i udowodnienie, że jesteś osobą, do której można się udać w każdej sytuacji działalności przestępczej.

Możesz pomyśleć, że to nic nowego. Od lat bierzemy udział w napadach w takich seriach jak Payday, Grand Theft Auto czy Saints Row. Ale czy kiedykolwiek te napady dotyczyły świata, który jest w pełni zniszczalny? Tak CAŁKOWICIE zniszczalny? Nie, nawet raz.

Dzięki temu Teardown jest nowym rodzajem wyzwania, podczas którego możesz próbować różnych taktyk i strategii, a wszystko to w nadziei na osiągnięcie głównych i drugorzędnych celów, które zostaną ci postawione. A kiedy te strategie i taktyki zawiodą? Cóż, po prostu lepiej wtedy się spiesz…

W jednej z misji możesz potrzebować zburzyć budynek, w innej znaleźć sposób na zanurzenie się w morzu drogich samochodów czy kradzież sejfów i dokumentów. Sama różnorodność zadań utrzymuje Teardown w świeżości, zwłaszcza, że każdą misję można wykonać na wiele różnych sposobów. Niektóre problemy możesz chcieć rozwiązać młotem kowalskim, ale i ładunkami wybuchowymi. Masz ochotę na totalną awangardę? Efekt obu tych narzędzi osiągniesz także dzięki wskoczeniu za stery… dźwigu.

Jeśli myślisz, że kradzież samochodów to betka i przydadzą się twoje umiejętności arcade’owe – zastanów się dwa razy. Teardown to gra, w której wykazujesz się kreatywnością i strategicznym myśleniem, a ta przyda ci się, jak okaże się, że auta te nie mają kół. Nie jesteś też sam na tym świecie i uwierz mi, alarmy w grze nie są twoim przyjacielem.

Do każdej misji dołączona jest mapa poglądowa, szczegółowo przedstawiająca położenie głównych celów oraz wszelkich misji pobocznych, których możesz chcieć się podjąć. To właśnie ta mapa jest kluczem do planowania – gdy włączy się jeden ze wspomnianych alarmów, będziesz miał około minuty na opuszczenie miejsca zdarzenia swoim pojazdem. Oznacza to, że planowanie misji w Teardown może zająć dziesiątki minut, by sama akcja była przeprowadzona sprawnie i z sukcesem. Jeśli poniesiesz porażkę – zostaniesz schwytany i osadzony za kratami.

Na szczęście Teardown ma niesamowity system szybkiego zapisu. W dowolnym momencie możesz wysłać polecenie, upewniając się, że jeśli (czytaj: kiedy) coś pójdzie nie tak, wrócisz do danego momentu, aby szybko spróbować ponownie innego rozwiązania. A jeśli po tym nadal będziesz mieć trudności, istnieje wiele opcji menu, które pozwolą ci ułatwić sobie życie.

Jeśli uwzględnisz całą masę różnych wyzwań do odblokowania, które można znaleźć poza główną kampanią, a także elementów DLC, modów i nie tylko, Teardown jest grą, która może zająć na dziesiątki godzin.

Tak naprawdę jest ona jednak przeznaczona dla wszystkich tych, którzy odnajdą satysfakcję w niszczeniu wokselowych obiektów, nie tylko siłą, ale też inną metodologią (patrz: palnik).

W miarę przeprowadzania kolejnych akcji, gdy świat wokół ciebie powoli zaczyna się rozpadać, szybko zdasz sobie sprawę, że pomimo specyficznej wizualnej natury – a może właśnie z tego powodu – Teardown jest naprawdę dobrze wyglądającą grą. W przypadku czegoś stworzonego z drobnych bloków, poziom szczegółowości przekracza skalę pierwotnych wyobrażeń. Byłem zaskoczony kreatywnością niektórych etapów kampanii i tym, jak dobrze zostały one połączone.

Dla tych, którzy są zmęczeni równaniem rzeczy z ziemią, przewidziano tryb kreatywny z tworzeniem nowych dzieł. Społeczność Minecrafta powinna na to zwrócić uwagę.

Być może rzucisz okiem na Teardown i zastanowisz się, o co to całe zamieszanie. Te myśli mogą niewiele się zmienić po jednej lub dwóch godzinach gry. Ale kiedy Teardown zatrybi, wciągnie cię na poważnie. Radzenie sobie z koncepcjami przewidzianymi przez twórców, rozważanie strategii, opracowywanie taktyk, a następnie wprowadzanie ich w życie w nadziei, że wszystko pójdzie zgodnie z planem, praktycznie nigdy nie chybi i jest świeże, ze względu na ogromną różnorodność, jaka się z tym wiąże. Dodaj do tego liczne mody i dodatkowe zawartości, a otrzymasz grę, która może cię zająć na naprawdę długo.