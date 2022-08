TEST: Samsung QN91B

Samsung QN91B to jeden z flagowych telewizorów 4K firmy na rok 2022, dostępny w cenie od 7 000 PLN za wariant 43” aż do 18 000 PLN za wariant 75”. To także druga próba Samsunga w zakresie precyzyjnej kontroli podświetlenia ekranu w formie Quantum Mini LED, czyli połączenia zwiększającej kontrast mocy mini-LED z jasnymi, poprawiającymi kolory cechami kropek kwantowych. Druga generacja Neo QLED ulepsza oryginalną formułę i choć nie jest rewolucyjna w stosunku do QN91A, jest godnym następcą zeszłorocznego modelu, będąc już w tej chwili jednym z najlepszych telewizorów roku.

Chociaż nie jest tak cienki jak OLED, panel QN91B jest imponująco smukły, biorąc pod uwagę technologię podświetlenia. Obudowa jest otoczona teksturowanym tworzywem sztucznym, ale ponieważ jest zwarcie połączona z panelem, prezentuje się wręcz wybornie. Metalowa podstawka w stylu postumentu jest podobna do tej z Samsung QD-OLED — jest cienka, płaska i umieszczona niezwykle blisko powierzchni, oferując dużo miejsca na soundbar. Niezależnie od tego, czy umieścisz go na szafce telewizyjnej, czy przymocujesz do ściany, QN91B jest atrakcyjnym kawałem technologii. Każdy element został zaprojektowany z dbałością, mimo braku efekciarskich ozdobników. Wszystkie wejścia skierowane są na prawą stronę panelu — idealny układ dla każdego, kto chce zamontować telewizor na ścianie. W przeciwieństwie do zeszłorocznego modelu QN91A, który zawierał tylko jeden port HDMI, obsługujący odtwarzanie 4K/120 Hz, wszystkie cztery wejścia HDMI modelu QN91B to wersja 2.1, oferująca obsługę wysokiej przepustowości. Telewizor dostarczany jest z pilotem Samsung Solar Cell, który wykorzystuje oświetlenie wewnętrzne/zewnętrzne do ładowania baterii. Pilot ma również port ładowania USB-C do awaryjnego ładowania.

QN91B obsługuje HDR, HLG, HDR10 i HDR10+. Natywnie telewizor nie obsługuje dźwięku DTS – by to zmienić, należy podłączyć np. soundbar marki lub inne urządzenie, chociażby amplituner. Jak prawie każdy telewizor Samsunga, także ten warto skalibrować pod swoje oczekiwania — telewizyjni puryści, to do was. Ostatecznie wyświetlacz robi wrażenie nawet w jasnych, zalanych słońcem salonach. Nic dziwnego, bowiem jasność w SDR jest tu dwukrotnie wyższa niż w większości dostępnych na rynku telewizorów. Brzmi dumnie, ale tam, gdzie QN91B naprawdę błyszczy, to zawartość HDR. Zgodnie z oczekiwaniami, wysoka jasność i imponująca kontrola kontrastu telewizora sprawia, że jest to idealny wybór dla tego formatu. Ostre odbicia, iskry światła i ogniste eksplozje wyglądają oszałamiająco na QN91B — to chwile, w których naprawdę doświadczysz korzyści płynących z jego zaawansowanej technologii wyświetlania. To, że jasne refleksy — maleńkie plamy światła — wydają się intensywnie jasne, robi dodatkowe wrażenie przez odwzorowanie czerni. Skłonni jesteśmy nawet powiedzieć, że niesamowity kontrast QN91B w połączeniu z jego zdolnością do wydobycia jasności tam, gdzie ma to znaczenie, to największa zaleta tego telewizora. Samsung udowadnia nią, że mini LEDy są najlepszym rozwiązaniem do konkurowania z wyświetlaczami OLED.

Telewizor to także wysokiej klasy maszyna do gier, wyposażona w sprzęt i oprogramowanie niezbędne do korzystania z konsol nowej generacji. Jak wspomnieliśmy, w końcu wszystkie cztery porty HDMI to wersja 2.1, obsługująca rozdzielczość 4K przy 120 klatkach na sekundę. QN91B obsługuje również tryb Auto Low Latency Mode (ALLM) i zmienną częstotliwość odświeżania (VRR), co zapewnia niskie opóźnienia wolne od artefaktów wizualnych. FreeSync Premium Pro i G-Sync są również uwzględnione. Wszystkie funkcje można monitorować i modyfikować za pomocą paska gier, który działa równolegle z dedykowanym trybem telewizora. 100 Hz panel jest więcej niż zdolny do nadążania za akcją, z szybkim czasem reakcji i prawie bez artefaktów nawet przy najbardziej dynamicznym ruchu. Zarazem QN91B oferuje zestaw narzędzi do ulepszania tego aspektu we wszystkich ustawieniach obrazu, więc jeśli szukasz płynniejszego wyglądu podczas gier, transmisji sportowych lub filmów, możesz to dostosować. Zarówno redukcja rozmycia, jak i drgań działają bardzo naturalnie.

Najnowsza wersja inteligentnej platformy Samsung Tizen znajduje się w całości na dedykowanym ekranie głównym, a nie na małym pasku menu, który obejmuje dolną część ekranu. Bardzo podoba nam się to rozwiązanie, choć pewnie wiele osób lubiło wcześniejszy layout, nie zmuszający do zatrzymywania oglądania na czas wprowadzania zmian w opcjach. Stabilność preinstalowanych aplikacji jest dobra, momentami tylko obsługa traci na płynności.

QN91B to prawdziwie wysokiej jakości telewizor, który zapewnia jeden z najjaśniejszych obrazów, jakie kiedykolwiek widzieliśmy. Utrzymuje wysoki poziom wydajności niezależnie od tego, co oglądasz i kiedy oglądasz — SDR, HDR, w nocy lub w dzień. Jest wystarczająco jasny, aby ustawić go w słonecznym salonie, a jego kontrast wygląda oszałamiająco w ciemnym pomieszczeniu. W przypadku gier tylko parę telewizorów oferuje podobny poziom elastyczności. Jeśli szukasz świetnego obrazu — zwłaszcza jeśli twój salon jest oświetlony światłem słonecznym — QN91B będzie niewątpliwie jedną z najlepszych opcji w tym roku.

