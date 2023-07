Oferta sprzętu audio firmy Yamaha powiększyła się o urządzenia z serii True X, dzięki którym można stworzyć funkcjonalny, bezprzewodowy system rozrywki domowej. W nowej linii produktowej znalazły się: soundbary SR-X40A i SR-X50A, głośnik bezprzewodowy WS-X1A oraz subwoofer SW-X100A. Nowe modele łączą koncepcję legendarnego brzmienia Yamaha True Sound z zaawansowanymi rozwiązaniami technicznymi, pozwalającymi na uzyskanie trójwymiarowej przestrzeni dźwiękowej.

True X to nowa linia produktów firmy Yamaha, które pozwalają na łatwe stworzenie bezprzewodowego systemu rozrywki domowej, który jest w stanie zapewnić niezwykle realistyczny dźwięk przestrzenny. Użytkownik może np. sparować soundbar SR-X40A lub SR-X50A z parą głośników bezprzewodowych WS-X1A, które mogą być wykorzystane jako głośniki efektowe w takim zestawie kina domowego. Po zakończonym seansie filmowym głośnik WS-X1A można łatwo odłączyć od systemu i zabrać ze sobą w inne miejsce, a następnie używać jako pojedynczego głośnika bezprzewodowego (wybierając za pomocą przycisku na obudowie tryb Solo). Co więcej, głośnik WS-X1A z linii True X ma wbudowany akumulator, a więc niezależnie od tego czy jest wykorzystywany w trybie Surround, czy Solo, nie potrzebujemy podłączać go do zasilania.

Soundbary z Dolby Atmos

Model SR-X40A to optymalnie zaprojektowany soundbar typu „wszystko w jednym” z wbudowanym przetwornikiem basowym. Yamaha SR-X50A to zestaw składający się z soundbara oraz bezprzewodowego subwoofera, zapewniającego potężny i wyrazisty bas, wykorzystującego 16-centymetrowy przetwornik niskotonowy. Do modelu SR-X40A można dokupić oddzielnie subwoofer SW-X100A.

Obydwa modele zapewniają brzmienie, które wykracza daleko poza to, czego można oczekiwać od soundbarów w tym segmencie cenowym. Oferują dźwięk szczegółowy, realistyczny i charakteryzujący się dużą przestrzennością. To zasługa m.in. wbudowanych w listwę soundbarową przetworników elektroakustycznych skierowanych ku górze, które umożliwiają odtwarzanie audio w systemie Dolby Atmos.

Modele SR-X40A i SR-X50A mają wbudowane złącze HDMI z eARC, czyli ulepszonym zwrotnym kanałem audio, co pozwala na podłączenie urządzenia do TV za pomocą jednego kabla. Nowe modele firmy Yamaha pozwalają na odtwarzanie muzyki z rozmaitych serwisów streamingowych, w tym m.in. Spotify czy Tidal. Mają wbudowane moduły Wi-Fi i Bluetooth i obsługują funkcję AirPlay 2. Co więcej, dostępna jest też funkcja Clear Voice, która została opracowana po to, aby rozwiązać problemy z komfortowym słyszeniem m.in. dialogów czy głosu lektora w filmach, serialach czy programach telewizyjnych.

Funkcjonalny głośnik bezprzewodowy

W serii True X dostępny jest także głośnik WS-X1A, który można w prosty sposób dodać do jednego soundbarów oferowanych przez firmę Yamaha w tej linii produktowej (SR-X40A lub SR-X50A). Głośnik pracujący w trybie Surround łączy się bezprzewodowo z kompatybilnym soundbarem w paśmie 5 GHz, co gwarantuje niskie opóźnienia sygnału i stabilność transmisji. Model WS-X1A, podobnie jak soundbary z serii True X ma funkcję Clear Voice.

Yamaha WS-X1A może także pracować w pojedynkę, jako przenośny głośnik Bluetooth. Ma stylową, a jednocześnie solidną obudowę, odporną na pył i zachlapanie (stopień ochrony IP67). Sprawdzi się więc doskonale także m.in. na plaży czy przy basenie. Wbudowany akumulator zapewnia do 12 godz. odtwarzania dźwięku, bez konieczności podłączania głośnika do zasilania. Urządzenie można ładować wygodnie także z wykorzystaniem stacji ładującej Yamaha CC-T1A (sprzedawana osobno).

Dostępność nowych modeli

Soundbary SR-X40A oraz SR-X50A, a także subwoofer SW-X100A oraz głośnik WS-X1A oferowane są w trzech wariantach kolorystycznych: Black (czarny), Light Grey (jasnoszary), Carbon Grey (ciemnoszary). Urządzenia mają być dostępne już w sierpniu 2023 roku.