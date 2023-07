Bardziej kino niż domowe

Ostatnie dziesięć lat spowodowało zmianę sposobu myślenia o telewizorze. Użytkownicy nie traktują już tego urządzenia tylko w kategorii sprzętu do oglądania dostępnych kanałów telewizyjnych, ale częściej jako centrum domowej rozrywki. Wpływ na to ma oczywiście technologiczna rewolucja, jednak kluczowe znaczenie odegrało podłączenie telewizora do internetu, które stworzyło niemal nieograniczone możliwości wykorzystania ekranu. Dzięki temu możemy oglądać wybrane kanały telewizyjne, jak również filmy, seriale czy transmisje sportowe za pośrednictwem serwisów streamingowych, ale także rozmawiać przez komunikatory, przeglądać strony internetowe, słuchać muzyki, także na żywo, czy nawet odbierać obraz bezpośrednio ze smartfona lub laptopa. Nie bez znaczenia jest możliwość grania w gry wideo, bez posiadania konsoli czy komputera PC.

Wraz z rozwojem możliwości konsumowania różnorodnych treści i dostępności do nich, zmieniło się także podejście do wielkości samego urządzenia. Coraz częściej w naszych domach goszczą większe ekrany, naszpikowane nowymi technologiami, dla jeszcze lepszego odbioru obrazu oraz dźwięku. Pięć lat temu Polacy najchętniej kupowali telewizory o przekątnej 55”, w poprzednim roku częściej decydowaliśmy się na wybór ekranu 75” i większego. Aktualnie skłaniamy się ku telewizorom 80”+ i bacznie śledzimy nowości rynkowe w tym sektorze. Jak pokazują wyniki badań, przeprowadzonych przez firmę badawczą GfK, trend ten obserwowany jest w całej Europie, ale to Polska i Niemcy przodują w statystykach zakupów ultra-dużych telewizorów.

Ważną rolę odgrywają dostępność oraz coraz niższe ceny telewizorów spełniających wymagania klientów. Producenci prześcigają się bowiem w dostarczaniu na polski rynek ekranów z wyższą rozdzielczością, mnogością użytecznych funkcji i nowoczesnym wzornictwem. Dominację na tym polu już 17 rok z rzędu potwierdza Samsung, który po raz kolejny został światowym numerem jeden na rynku telewizorów. Jak zatem przedstawia się oferta południowokoreańskiego producenta na rok 2023 i na których ekranach 80”+ warto skupić swoją uwagę?

Najbogatsza oferta w historii firmy

W roli domowego kina doskonale sprawdzą się najnowsze propozycje w ofercie Samsung – są to ekrany o przekątnej 98”, które oferują rozdzielczość 4K oraz przyjazny system Smart TV. Mowa tu o QLED Q80C, Neo QLED QN90A oraz Neo QLED QN100B.

Modele QN90A oraz QN100B wykorzystują technologię Quantum Mini LED, która jest odpowiedzialna za precyzyjne kontrolowanie podświetlenia ekranu. Jej zastosowanie pozwala dostrzec widzowi każdy detal podczas seansu, bez względu na rodzaj scen. Z kolei procesor AI Neo Quantum 4K optymalizuje i ulepsza oglądane treści, a inteligentne skalowanie zapewnia zachwycającą rozdzielczość zbliżoną do 4K. Co więcej, procesor odpowiada za zarządzanie technologią Quantum Mini LED tak, aby do oka docierał realistyczny obraz. Z kolei Technologia Quantum Dot wypełni ekran miliardem odcieni kolorów, które będą doskonałe niezależnie od jasności sceny oraz oświetlenia w pomieszczeniu. Oba telewizory zostały także wyposażone w Powłokę Antyrefleksyjną, która zwiększa komfort podczas oglądania, ograniczając odbicia światła. Doskonale prezentują się także pod względem designu – projektanci zadbali o smukły i elegancki wygląd. Ekran tej wielkości powieszony zarówno na ścianie, jak i ustawiony na szafce, prezentuje się lekko i będzie pasował do wystroju każdego wnętrza. Warto podkreślić, że QN100B zyskał One Connect Pro, który pozwala na podłączenie do telewizora modułu kablowego, satelitarnego lub urządzenia do gier bez konieczności radzenia sobie z plątaniną kabli, dzięki czemu z powodzeniem może stać się on centralnym elementem salonu.

Z kolei Q80C wyróżnia doskonała jakość obrazu ulepszona przez sztuczną inteligencję i dostosowana do bardzo dużego ekranu. Jest za to odpowiedzialny Neuronowy Procesor AI Quantum 4K, który precyzyjnie analizuje wyświetlane treści, a następnie podnosi jakość każdej sceny, udoskonalając jej kontrast oraz kolory – wszystko po to, by widz mógł doświadczać pełnej mocy obrazu zbliżonego do 4K. Podobnie jak w poprzednich modelach konstruktorzy zadbali o smukłą konstrukcję. Ten wyjątkowo duży ekran jest bardzo cienki i przez to z powodzeniem wtapia się w otoczenie – zawieszony na ścianie jest nowoczesnym dziełem sztuki multimedialnej. Q80C ma wbudowany Hub IoT, dzięki któremu domowy ekosystem połączonych inteligentnych urządzeń można będzie zbudować bez dodatkowych modułów zewnętrznych czy aplikacji.

Łatwiejsza dostępność do ulubionych kanałów telewizyjnych, filmów, seriali, transmisji sportowych czy kulturalnych, powoduje chęć posiadania lepszego telewizora, który podniesie walory wizualne i dźwiękowe oglądanych treści. Stąd pokusa, aby sięgnąć po bardzo duży ekran, który będzie sercem domowego centrum rozrywki. Na szczęście oferty producentów takich jak Samsung pełne są telewizorów, które spełnią oczekiwania nawet najbardziej wymagających kinomaniaków, fanów sportu czy gier wideo.