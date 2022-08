Premiera intrygującego zwiastunu Scars Above

Scars Above, wymagająca przygodówka akcji z perspektywy trzeciej osoby w klimatach sci-fi, przygotowywana przez serbskie studio Mad Head Games i wydawana przez Prime Matter, została pokazana całemu światu podczas Opening Night Live na targach gamescom.

Scars Above łączy satysfakcję pokonywania trudności z fascynującą i zawiłą historią. Akcja gry osadzona jest w tajemniczym, obcym świecie. Widzowie z całego świata mogli zobaczyć zarówno prolog, jak i kilka elementów samej rozgrywki. Gra, która już od jakiegoś czasu jest w przygotowaniu, wyjdzie na początku 2023 roku na PC oraz konsole 8 i 9 generacji.

Na ziemskiej orbicie pojawia się ogromna, enigmatyczna struktura obcych, która oszałamia cały świat. Ludzkość nazywa ją Metahedronem. Składający się z naukowców i inżynierów zespół Sentient Contact Assessment and Response (SCAR) zostaje wysłany w celu zbadania zjawiska. Sprawy nie idą zgodnie z planem, a Metahedron przenosi ich na drugi koniec kosmosu, na tajemniczą planetę spoza układu słonecznego. Gracz wciela się w należącą do SCAR dr Kate Ward, która budzi się oszołomiona i samotna w dziwnym, nieprzyjaznym środowisku. Zdeterminowana, aby przetrwać, wyrusza odszukać załogę i rozwikłać tajemnicę tego, co się wydarzyło.