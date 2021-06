Yale Sync Smart Home – domowy alarm ze wszystkimi niezbędnymi funkcjami

Właściciele domów w całej Europie cieszą się dodatkową wygodą, jaką rozwiązania firmy Yale wnoszą do ich życia. Najnowszy, samodzielnie monitorowany Alarm Sync nie jest wyjątkiem. Dostępny w samą porę na letnie wakacje, Sync Alarm zapewni spokój ducha, o gospodarstwo domowe, które będzie chronione niezależnie od tego, gdzie jesteśmy. Najnowsze rozwiązania integracyjne dają możliwość spersonalizowania potrzeb w zakresie bezpieczeństwa domu. Wszystko bez dodatkowych opłat abonamentowych.

Myśląc o lecie, myśli w głowie automatycznie kierują się w stronę plaż, basenów, pikników oraz spędzania czasu na świeżym powietrzu. W tym sielskim czasie bezpieczeństwo może spaść z listy priorytetów, jednak ważne jest, abyśmy chronili domy przez cały rok, a zwłaszcza w miesiącach letnich.

Prośba skierowana do sąsiadów o odebranie poczty podczas naszej nieobecności, ukrycie cenniejszych przedmiotów, czy upewnienie się, że wszystkie okna i drzwi są bezpiecznie zamknięte, to tylko kilka sposobów na zapewnienie ochrony domów i dobytku podczas nieobecności. Warto jednak zacząć od zakupu alarmu domowego który z pewnością zagra efektywną rolę w odstraszaniu potencjalnych włamywaczy.

Sync Smart Home Alarm firmy Yale został uznany jako produkt zabezpieczający roku 2020 w kategorii inteligentny projekt podczas prestiżowego konkursu DIY Week Awards w Wielkiej Brytanii. Inteligentny alarm Yale to znakomity przykład doskonałości i innowacji w sektorze majsterkowania i inteligentnych domów.

To, co naprawdę odróżnia Smart Home Sync Alarm od innych rozwiązań dostępnych na rynku, to projekt i wykonanie oparte o 180 lat doświadczenia w dziedzinie zabezpieczeń oraz szerokie możliwości integracji z praktycznymi systemami. To dyskretny alarm, który łączy w sobie bezpieczeństwo i prostotę, a jednocześnie idealnie pasuje do współczesnych, nowoczesnych domów. – mówi Thomas Moser, wiceprezes Yale & Smart Residential – EMEA.

Alarm Sync Smart Home jest kompatybilny z Amazon Alexa, Google Home, Apple Watch *, Philips Hue i nie tylko. Tak szeroka perspektywa integracji dostarcza użytkownikom prawdziwe doświadczenie możliwości, jakie oferuje inteligentny dom oraz dodatkowy poziom bezpieczeństwa.

Idealnym rozwiązaniem dla tych, którzy tego lata planują podróże,jest integracja Sync Alarm z inteligentnymi żarówkami Philips Hue. To połączenie światła i dźwięku, które odstraszą włamywaczy. Podczas ustawiania alarmu kolorowe światła Philips Hue będą świecić, wskazując, że system jest uzbrojony, natomiast w przypadku włamania światła będą migać kolorem czerwonym, powiadamiając sąsiadów.

Planujesz spędzić wakacje w domu? Nie martw się o to, co dzieje się na parterze, gdy spędzasz czas z rodziną na górnym piętrze. Dzięki funkcji częściowego uzbrojenia, użytkownicy mogą aktywować alarm na parterze z poziomu aplikacji Yale Home lub wybranego przez siebie asystenta głosowego. Będąc na piętrze,możesz być spokojny o to, co dzieje się w różnych pokojach domu.

Jeśli wydarzy się coś nieoczekiwanego, alarm uruchomi się samoistnie a domownicy zostaną o tym powiadomieni bezpośrednio przez notyfikację na telefonie. bez konieczności zmiany pomieszczenia. Opcje uzbrojenia, rozbrojenia i częściowego uzbrojenia, a także możliwość sprawdzenia stanu alarmu w dowolnym momencie są dostępne za pośrednictwem aplikacji Yale Home.

Alarm Sync Smart Home został zaprojektowany z myślą o łatwej instalacji z akcesoriami znajdującymi się w zestawie. Aby rozszerzyć swoje domowe systemy alarmowe, klienci mogą dokupić akcesoria łatwe do połączenia, które najlepiej dopasują się do ich nieruchomości.

Do montażu akcesoriów nie potrzebne są śruby. To sprawia, że Alarm Sync jest idealny do każdego domu, bez względu na to, czy jesteśmy jego właścicielem czy najemcą Dzięki możliwości dodania aż 40 akcesoriów do jednego systemu, Sync jest idealnym produktem, który zapewni użytkownikom spersonalizowane zabezpieczenia.

Co więcej, właściciele domów skorzystają z 200-metrowego rozszerzonego zasięgu Sync, który pozwoli im zabezpieczyć budynki gospodarcze, takie jak np.: garaż. Funkcja geolokalizacji podpowiada różne funkcje alarmowe w oparciu o technologię GPS. Na przykład przypominanie użytkownikom o ustawianiu alarmu, gdy wychodzą z domu, zapewniając im inteligentną ochronę w codziennym życiu.

Aby zapewnić pełne wrażenie inteligentnego domu, Sync integruje się również z kamerami wewnętrznymi i zewnętrznymi Yale, a także jest w pełni sterowalny przy użyciu aplikacji Yale Home,

Aby uzyskać więcej informacji o nowym alarmie Sync Smart Home firmy Yale, zachęcamy do odwiedzenia strony: https://www.yalelock.pl/pl/yale/polish-startpage/produkty/alarmy-bezprzewodowe/gama-alarmow-sync/

*Apple Watch model 2 lub model następujący