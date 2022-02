TEST: NAD C 700

Wzmacniacze sieciowe to jedne z tych urządzeń, które są jednocześnie proste i złożone. Proste, ponieważ do stworzenia nieźle brzmiącego systemu audio potrzebujemy jedynie kolumn i połączenia z siecią. Ich złożoność leży natomiast w ogromnych możliwościach rozbudowywania systemu o kolejne źródła i odbiorniki audio. NAD C 700 to sztandarowy przedstawiciel tego gatunku – sprawdźmy, jak poradzi sobie w starciu z naszym eklektycznym gustem muzycznym i filmowym.

Wzmacniacz zamknięty został w czarnej, aluminiowej obudowie, ozdobionej kontrastowym logiem producenta. Chociaż kompaktowe, urządzenie jest ciężkie i solidne, a przy tym naprawdę eleganckie. Z przodu znajduje się kolorowy wyświetlacz i podstawowe przyciski sterowania, zaś z tyłu – komplet portów.

Ten ostatni robi wrażenie: oprócz terminali kolumn, do dyspozycji otrzymujemy także wyjście subwoofera, USB-A do podłączenia nośników zewnętrznych i HDMI z obsługą eARC, jak również komplet wejść analogowych RCA oraz wejście optyczne i koaksjalne. Pod względem łączności bezprzewodowej C 700 oddaje nam do dyspozycji Wi-Fi 5 i Bluetooth z obsługą aptX HD. Jest on dwukierunkowy, co oznacza, że oprócz źródeł dźwięku, sparujemy z nim także słuchawki: w sam raz na prywatną, nocną sesję dźwiękową.

Obsługa wzmacniacza okazała się dziecinnie prosta: jego interfejs wygląda przejrzyście, a dzięki dużemu wyświetlaczowi szybko znajdowaliśmy żądane opcje. W praktyce najczęściej korzystaliśmy z aplikacji mobilnej BluOS. Apka pozwala nam nie tylko zdalnie zmienić źródło muzyki oraz dostosować ustawienia sprzętu, ale także połączyć C 700 z serwisami streamingowymi. Do dyspozycji mamy prawie wszystkie spośród najpopularniejszych usług: Spotify, Deezera, Amazon Music, radio internetowe TuneIn, a przede wszystkim TIDAL-a, gdzie znajdziemy utwory zapisane w formacie MQA.

Jedynym niechlubnym wyjątkiem okazał się Apple Music, acz dzięki wsparciu dla AirPlay 2 da się łatwo obejść ten brak. Kompatybilność z BluOS to także możliwość podłączenia wzmacniacza do systemu multiroom oraz wsparcie dla asystentów głosowych: Alexy, Siri i Asystenta Google.

Sercem C 700 został hybrydowy układ HybridDigital UcD, znany ze swojej dobrej zgodności z większością kolumn i niskiego poziomu szumów; szkoda tylko, że nie znajdziemy tutaj systemu korekcji akustycznej pomieszczenia, obecnego w innych wzmacniaczach NAD. Urządzenie potrafi dostarczyć 80 W mocy na każdy kanał, więc dobrze sprawdzi się w przestronnych pomieszczeniach.

Na początku przetestowaliśmy jego muzyczne umiejętności w połączeniu z kolumnami o różnej wielkości i charakterystyce dźwiękowej. Wzmacniacz cechuje się wzorowym zbalansowaniem tonów: dźwięki sprawiały wrażenie kontrolowanych i precyzyjnych, ale przy tym naturalnych, pozbawionych sztucznej powściągliwości. W pełnych energii, popowych kawałkach, na pierwszym planie znajdowała się pełna tekstur średnica wraz z wokalami – te ostatnie były pełne emocji i ujmujące. Basy są precyzyjne i wyraziste, acz lekko cofnięte, zaś tony wysokie – klarowne, lecz gładkie, pozbawione nadmiernej szorstkości i kruchości.

Wzmacniacz strumieniowy to jednak nie tylko sprzęt do słuchania muzyki, dlatego podłączyliśmy do telewizora i odpaliliśmy HBO GO. Sukcesja charakteryzuje się specyficzną ścieżką dźwiękową, subtelnie podkreślającą głosy aktorów w szczególnie dramatycznych momentach: C 700 bardzo dobrze interpretował wszystkie dźwięki tła, budując klimat serialu.

W głośniejszym kinie superbohaterskim typu Wonder Woman 1984 odrobinę brakowało nam basów, ale te można podbić za pomocą dedykowanego subwoofera. Wzmacniacz genialnie sprawdził się natomiast w połączeniu z podcastami i audycjami radiowymi, wypełniając głosy spikerów tym samym ciepłem i naturalnością, jakie zauważyliśmy w wokalach podczas odtwarzania muzyki.

NAD C 700 ma jeszcze jedną zaletę: jest niedrogi. Szczególnie polecamy go osobom, którym marzy się kompleksowy system audio w rozsądnej cenie – ten funkcjonalny wzmacniacz sieciowy poradzi sobie ze wszystkimi muzycznymi i filmowymi wyzwaniami, jakie przed nim postawimy.

