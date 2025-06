TEST: BMW M135 xDrive

Dawniej hot hatch BMW z serii 1 był prawdziwym rarytasem – napędzany na tył, z sześciocylindrowym silnikiem rzędowym – stanowił gratkę dla motoryzacyjnych purystów. Samochód, który śmiało mógł pełnić funkcję służbowego pojazdu instruktora torowego. Jednak w 2019 roku wszystko się zmieniło – wraz z pojawieniem się modelu F40 napęd przeniesiono głównie na przednie koła, a wersja M135i xDrive zyskała czterocylindrowy, 2-litrowy silnik i napęd na obie osie.

Nowa generacja F70 zachowuje to rozwiązanie, ale traci literę „i” w nazwie (od teraz zarezerwowaną dla elektryków BMW). Zyskuje za to nowoczesną stylistykę i przebudowany system multimedialny. Sprawdźmy, jak sprawuje się nowy M135 xDrive.

Podobnie jak jego poprzednik, nowy M135 xDrive korzysta z napędu na cztery koła, a jego 2-litrowa, czterocylindrowa jednostka oferuje teraz nieco niższą moc (300 KM, czyli o 6 KM mniej niż wcześniej). Sprint do 100 km/h zajmuje 4,9 sekundy – o jedną dziesiątą wolniej niż wcześniej. Prędkość maksymalna nadal ograniczona jest elektronicznie do 250 km/h.

W trybie Sport usłyszymy syntetyczny, ale zaskakująco satysfakcjonujący dźwięk silnika – z funkcją Iconic Sound. Bez niej akustyka jest znacznie mniej ekscytująca.

BMW wyposażyło model w Launch Control i mechaniczny dyferencjał o ograniczonym poślizgu Torsen – podobnie jak w Audi S3 czy Volkswagenie Golfie R. Nie jest to już auto dla kierowców oczekujących analogowego wyzwania – jak poprzednik z sześcioma cylindrami i napędem na tył – ale można się tego było spodziewać.

Nowy M135 xDrive otrzymał sztywniejsze zawieszenie i obniżone o 10 mm nadwozie. Nawet pomimo standardowego, adaptacyjnego zawieszenia M, komfort jazdy może być ograniczony na dziurawych drogach. Opcjonalny pakiet M Technology, jeszcze bardziej utwardzający zawieszenie, moim zdaniem nie jest wart swojej ceny – chyba że naprawdę zależy ci na sportowej twardości.

To już nie dziwak z sześcioma cylindrami, ale solidny, nowoczesny gracz w segmencie

Mimo to nowa wersja prowadzi się bardziej precyzyjnie. Rama pomocnicza przednia zyskała dodatkowe wzmocnienia, a przełożenie układu kierowniczego skrócono do 14:1 (zamiast 15:1 w wersji 120). Powiększony cylinder główny układu hamulcowego zapewnia lepsze czucie i stałe ciśnienie na pedale.

Jak przystało na topową wersję, M135 xDrive prezentuje się sportowo – grill M z poziomymi listwami, lusterka boczne w stylu M i aż cztery końcówki wydechu. Przód auta zyskał smuklejsze reflektory i większe „nerki” bez centralnej przegrody. W profilu znajdziemy charakterystyczne przetłoczenie „1” w słupku C i klasyczne załamanie Hofmeistera. Z tyłu – nowy zderzak i światła LED. Design auta zyskał spójność i ostrość linii, które nadają mu kompaktowego charakteru rodem z M3 Touring. Wszystko tu działa i wygląda tak, jak powinno w hot hatchu z aspiracjami.

Nowy model jest dłuższy o 42 mm i wyższy o 25 mm od poprzednika, ale największe zmiany zaszły w kabinie. Dominuje tu zakrzywiony, jednolity wyświetlacz: cyfrowe zegary (10,25 cala) i centralny ekran dotykowy (10,7 cala) z systemem BMW OS9. Pojawiły się też szybkie skróty Quick Select i uproszczony układ przycisków.

Wnętrze oferuje teraz nowe fotele, kierownicę i tapicerkę pozbawioną skóry – w opcji można zamówić materiał Econeer z recyklingu. Dla wersji M135 przewidziano pasy bezpieczeństwa M oraz sportowe fotele.

Wnętrze prezentuje się dojrzale i nowocześnie – detale jak podświetlane panele drzwiowe czy kontrastowe przeszycia dodają klasy. Kolorowe akcenty pojawiają się także na przeszyciach deski – to prawdziwie designerski zabieg, który sprawia, że wnętrze wyróżnia się charakterem. Mamy tu również detale typowe dla wersji M: włókno węglowe, czerwone łopatki zmiany biegów, kierownicę z czerwonym markerem na godzinie 12 i emblematy M.

Na tylnej kanapie zmieszczą się wygodnie dwie dorosłe osoby, a bagażnik oferuje przyzwoite 380 litrów (1 200 l po złożeniu tylnych siedzeń).

Cena M135 xDrive startuje od 235 000 PLN, co stanowi sporą różnicę względem bazowej wersji 120 z pakietem sportowym M (165 100 PLN) – ale otrzymujemy za to 300 KM i napęd 4×4. Standard obejmuje m.in. zawieszenie adaptacyjne M, sportowy wydech, przyciemniane szyby i niebieskie zaciski hamulców.

Pod względem bezpieczeństwa mamy zestaw kamer Active Guard: asystent pasa ruchu, ostrzeżenie o kolizji, rozpoznawanie znaków i system wspomagania parkowania z funkcją cofania. Bardziej zaawansowane systemy wymagają dopłaty.

BMW wprawdzie nie rozwija już nowych silników spalinowych, ale sukcesywnie poprawia efektywność obecnych. M135 xDrive potrafi spalić średnio 6,4 l/100 km – to lepszy wynik niż konkurencyjne Audi S3 czy Mercedes-AMG A35.

To, jak ocenisz BMW M135 xDrive, zależy od twoich oczekiwań. Jeśli szukasz rasowego hot hatcha o charakterze torowym – możesz uznać to BMW za zbyt ułożone. Ale jeśli zależy ci na napędzie na cztery koła i chcesz alternatywy dla Audi S3, Golfa R czy Cupry Leona – M135 xDrive to naprawdę godna uwagi propozycja.

Nie jest może najbardziej ekscytującym hot hatchem, ale daje poczucie pełni i kompetencji. Przyczepność jest wzorowa, silnik dynamiczny, a multimedia i wykończenie – premium. To już nie dziwak z sześcioma cylindrami, ale solidny, nowoczesny gracz w segmencie. I choć mniej niecodzienny, zdecydowanie bardziej kompletny.

Specyfikacja

CENA MODELU TESTOWEGO 308 500 PLN

308 500 PLN PRĘDKOŚĆ MAKSYMALNA 250 km/h

250 km/h 0-100 KM/H 4,9 sekundy

4,9 sekundy SILNIK 2.0

2.0 MOC 300 KM

300 KM MAKSYMALNY MOMENT OBROTOWY 400 Nm