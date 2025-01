Yale stawia na Matter

Rozwiązania smart home ułatwiają codzienne życie, dbają o komfort i bezpieczeństwo mieszkańców, a także domowe finanse. Użytkownicy chętniej wykorzystują kamery monitoringu wizyjnego, inteligentne zamki, oświetlenie i wszelkiego rodzaju czujniki pozwalające sterować domowymi instalacjami. Jak przyznają właściciele nieruchomości, problematyczne jest zarządzenie coraz większą ilością mechanizmów z kilku platform, które są opracowywane indywidualnie przez producentów.

Oczywiście rozwiązaniem tych problemów jest standard Matter, który pozwala urządzeniom różnych marek pracować w ramach jednego ekosystemu. Jedną z firm, która stale rozwija nie tylko portfolio produktowe, ale i udogodnienia dla swoich klientów jest Yale. Tym razem flagowe rozwiązania tego producenta – zamek Linus Smart Lock L2 został zintegrowany właśnie z Matter, a to oznacza łatwość konfiguracji i bezproblemową współpracę ze wszystkimi systemami smart home i asystentami głosowymi.

Liczy się rezultat

Matter jest standardem, który został stworzony w porozumieniu z markami Apple, Google, Amazon, Samsung oraz innymi producentami rozwiązań smart home. Umożliwia on płynną współpracę inteligentnych urządzeń różnych firm, niezależnie od wykorzystywanej platformy. Oznacza to, że użytkownik może dowolnie dobierać i dopasowywać gadżety, takie jak inteligentne zamki, lampy, czujniki czy termostaty, a wszystkie będą się bezproblemowo komunikować. Matter ułatwia również konfigurację urządzeń, poprawia bezpieczeństwo i zapewnia, że inteligentny dom jest gotowy na realną przyszłość w stylu smart.

W praktyce, kompatybilność naszych akcesoriów ze standardem Matter oznacza, że możemy sterować tymi urządzeniami bez żadnych dodatkowych urządzeń, subskrypcji czy aplikacji. Nie musimy się również martwić o to, czy domownicy korzystają z urządzeń mobilnych z systemem iOS czy Android, naszym wiodącym asystentem głosowym jest Siri czy Alexa, a także nie ma obaw o współdziałanie ze SmartThings. Jednym słowem jest to rewolucja w ujednoliceniu zarządzania systemem, składającym się nawet z kilkudziesięciu osobnych jednostek.

Warto również podkreślić, że system smart home gromadzi mnóstwo informacji o nawykach mieszkańców, harmonogramach ich funkcjonowania czy stylu życia. To także wrażliwe dane osobowe i dostępowe. Akcesoria kompatybilne ze standardem Matter dają gwarancję bezpieczeństwa przed hakerami i zagrożeniami cybernetycznymi. Jest to możliwe dzięki zaawansowanym zabezpieczeniom, które pozwalają kontrolować urządzenia i stale monitorować ochronę prywatności.

Wszystkie powyższe zalety potwierdzają, że produkty oznaczone logo Matter łatwiej jest dodać do istniejącego już systemu smart home, zarządzać nimi, czy stale rozbudowywać instalację. Taka też idea przyświecała projektantom Yale, którzy wraz z kolejną aktualizacją sztandarowego produktu, zamka Linus Smart Lock L2, dodali do jego funkcjonalności zgodność ze standardem Matter.

Zamek doskonały?

Druga iteracja tego popularnego mechanizmu charakteryzuje się elegancką, poprawioną konstrukcją, która wyznacza nowy standard designu, ale i wydajności. Solidna, metalowa obudowa mieści bowiem cichy silnik o wysokim momencie obrotowym, który zapewnia płynne i szybkie ryglowanie i odryglowywanie. Co więcej, Yale Linus Smart Lock L2 został wyposażony w akumulator, zapewniający szybkie ładowanie przez USB-C, a dzięki temu długotrwałą pracę. Zamek otrzymał również nowe opcje, takie jak tryb prywatności lub możliwość korzystania z Yale Dot (tag NFC, który otrzymamy razem z zamkiem). Ponadto, dzięki konfigurowalnej funkcji Auto-Lock/Auto-Unlock oraz zdalnemu dostępowi do zamka możemy wpuścić do naszego domu przyjaciół, sąsiadów czy zaufanych usługodawców, nawet kiedy nas w nim nie ma. Oczywiście żadna akcja nie umknie uwadze właściciela – o każdej aktywności będzie on bowiem informowany, a nieuprawniony dostęp czy nieproszony gość zostaną odnotowane w kanale aktywności.

Doskonałą informacją dla właścicieli nieruchomości jest fakt, że Linus L2 to zamek z wbudowanym modułem Bluetooth i Wi-Fi, który umożliwia zdalne sterowanie, bez konieczności dokupywania zewnętrznego mostka (tak jak to miało miejsce w przypadku pierwszego Linusa). Jest on również kompatybilnym z innymi urządzeniami Yale, takimi jak inteligentne kamery, alarmy oraz inteligentny smart opener do drzwi i bram. Jednym z ciekawszych przykładów jest nowa klawiatura Smart Keypad 2. Rozwiązanie to, poza przyciskami numerycznymi, ma czytnik linii papilarnych oraz przycisk One-Touch. Oznacza to, że domownicy lub nasi goście mogą otrzymać kod odryglowujący zamek, ale także zarejestrowany odcisk palca. Oprogramowanie Yale umożliwia bowiem rejestrację do 10 odcisków palców bezpośrednio na klawiaturze i generowanie osobistych kodów wejściowych. Pierwsze rozwiązanie sprawdzi się w przypadku najmłodszych i najstarszych domowników, którzy nie będą musieli korzystać z aplikacji czy kombinacji cyfr, a jedynie zbliżyć palec do czytnika. Drugą formę docenią np. właściciele, wynajmujący swoje lokale w formule krótkiego najmu. To także możliwość udzielenia dostępu do domu, mieszkania czy lokalu użytkowego kurierom lub dostawcom. Przydatny jest również fizyczny przycisk One-Touch, który po dotknięciu zarygluje zamek. Jedno jest pewne – są to wygodne i przede wszystkim bezpieczne sposoby zastąpienia tradycyjnych kluczy, których gubienie, poszukiwanie i dorabianie znane jest od dziesięcioleci.

Jedną z charakterystycznych cech wszystkich rozwiązań firmy Yale jest prosty montaż jej produktów, gotowość do pracy tuż po uruchomieniu i brak konieczności wymiany istniejących zamków, skrzydeł drzwiowych czy ościeżnic. Zamek Yale Linus Smart Lock L2 został zaprojektowany tak, aby można go było użytkować w mgnieniu oka, bez konieczności modyfikacji drzwi wejściowych. Jest to możliwe dzięki jego kompatybilności z większością popularnych wkładek. Nie ma również problemu, kiedy w naszych drzwiach jest klamka lub gałka otwierająca. Warto jednak przed montażem sprawdzić ilość miejsca, niezbędną do przymocowania mechanizmu. Sytuacja wygląda podobnie w przypadku akcesoriów wspierających pracę inteligentnych zamków – klawiaturę przymocujemy na drzwiach, w ich okolicy czy na futrynie przy pomocy dwustronnej taśmy klejącej, a bateryjne zasilanie pozwoli na długotrwałą pracę. Warto zaznaczyć, że nie ma konieczności używania profesjonalnego sprzętu i wiercenia otworów, a tym samym nie ma obawy o zniszczenie skrzydła drzwi, czy konieczności wykonania drobnych poprawek tynkarskich w ich obrębie. Nie inaczej jest przy łączeniu zamka przez standard Matter – proces ten jest bardzo intuicyjny, a kolejne kroki jakie musimy wykonać są dokładnie opisane w aplikacji Yale Home.

Coraz chętniej sięgamy po rozwiązania i nowe technologie, które pozwalają nam na wygodę, komfort i bezpieczeństwo każdego dnia. Takimi urządzeniami z pewnością są akcesoria smart home firmy Yale. Tak popularne inteligentne zamki umożliwiają bezkluczykowy dostęp do naszych domów i mieszkań, a akcesoria do nich pomagają w udostępnianiu lokali przyjaciołom, dostawcom czy zaufanym kurierom. Firma z każdym kolejnym produktem stawia na jeszcze lepszy projekt – nowe funkcjonalności i udogodnienia. Kompatybilność ze standardem Matter pokazuje, że to rozwiązanie jest dla marki istotne i każdy użytkownik powinien się o tym przekonać.