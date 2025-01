TEST: MINI Aceman SE

Dostępny wyłącznie w wariancie elektrycznym Aceman, plasujący się pomiędzy hatchbackiem MINI Cooper a SUV-em Countryman, to nowy crossover marki. Ten niezwykle konkurencyjny segment rynku nadal się rozwija, co oznacza, że Aceman będzie musiał rzucić wyzwanie całej gamie utalentowanych rywali. Jeep Avenger i Peugeot E-2008 z pewnością są w stanie przyciągnąć uwagę kupujących, podczas gdy nowa Alfa Romeo Junior Elettrica i Volvo EX30 oferują ekskluzywne wrażenia, które bardziej bezpośrednio konkurują ze stylowym wyglądem Acemana.

MINI zbudowało jednak długotrwałą reputację marki aspirującej, co generalnie odzwierciedla się w jego cenach. Kwota wyjściowa Acemana zaczyna się od około 160 tysięcy złotych i to oznacza, że jest on tańszy od Volvo EX30 i Alfy Junior. Peugeot E-2008 oferuje znacznie większy bagażnik, ale zapłacisz co najmniej 15 000 PLN więcej za tę wszechstronność – i bądźmy szczerzy, kupujesz MINI bardziej sercem niż rozumem, a Aceman oferuje mocny argument za formą ponad funkcją.

Kupujący mają do wyboru trzy modele. Podstawowy E o mocy 181 KM wykorzystuje akumulator 42,5 kWh i jest w stanie rozpędzić się do „setki” w 7,9 sekundy, podczas gdy ulepszenie do wersji SE o mocy 215 KM zapewnia większy akumulator 54,2 kWh i skraca czas przyspieszenia o 0,8 sekundy. To model, który testowałem. Sportowy John Cooper Works wykorzystuje ten sam akumulator i układ napędu na przednie koła co SE, ale zapewnia nieco większą wydajność. Z mocą 254 KM przyspiesza od 0 do 100 w zaledwie 6,4 sekundy – nieźle jak na małego SUV-a ważącego ponad 1 720 kg.

Aceman występuje w czterech liniach modelowych, od podstawy wykorzystując wiele opcji łączności (Android Auto i Apple CarPlay) na ogromnym, okrągłym ekranie informacyjno-rozrywkowym. Wszystkie samochody są wyposażone w wyświetlacz przezierny (rekompensujący brak tradycyjnego zestawu wskaźników), bezprzewodowe ładowanie telefonu i podgrzewane przednie fotele.

Aceman ma takie samo wzornictwo wnętrza jak reszta obecnej generacji MINI. Jest dobrze wykonane, podczas gdy morze inteligentnych materiałów, pasków i schludnych, bezpunktowych elementów konstrukcyjnych dodaje kabinie dodatkowego uroku. Szkoda, że dekoracyjny pasek za kierownicą nie ma odrobiny luzu, pozwalając na chowanie biletów parkingowych czy np. zdjęcia, co byłoby fajnym, analogowym dodatkiem personalizacyjnym – w końcu do tego jest stworzona ta marka.

O systemie infotainment wypowiadałem się już parokrotnie – nie jest na tyle intuicyjny, by dobrze obsłużyć mnogość pomysłów producenta. Wyświetlacz OLED za to generuje absolutnie zjawiskowy obraz.

Aceman może być klasyfikowany jako SUV, ale nie zajmuje szczególnie dużej powierzchni na drodze. Jest trochę większy od hatchbacka Coopera, ale jego dodatkowy prześwit oznacza, że łatwiej jest wsiadać i wysiadać z samochodu.

Aceman sprawia wrażenie dorosłego Coopera

Ponieważ znajduje się na dedykowanej platformie EV, przestrzeń wewnętrzna i ładunkowa zostały zoptymalizowane, więc chociaż jest minimalnie krótszy niż starszy Countryman (R60 – 2010–2015), ma więcej przestrzeni w środku. Z przodu jest dużo miejsca dla dwóch dorosłych, aby wygodnie się czuć i przechowywać różne drobiazgi. Z tyłu będziesz mieć problem z dopasowaniem wyższych dorosłych bez narzekania, a pomysł, aby trzy osoby siedziały obok siebie podczas długiej podróży, powinien być realizowany tylko w sytuacji wyższej konieczności.

Bagażnik nie jest największy w swojej klasie – ma zaledwie 300 litrów, a w tej przestrzeni trzeba znaleźć miejsce na kable do ładowania. Złożenie siedzeń daje bardziej użyteczne 1 005 litrów, ale jeśli potrzebujesz prawdziwego bagażnika, lepiej poszukaj gdzie indziej.

Estymowany zasięg MINI Aceman SE w cyklu mieszanym dochodzi do 406 km. W praktyce zimowa aura zweryfikowała te dążenia i udało mi się wyciągnąć 320 km. Aceman ma przy tym takie same możliwości ładowania jak Cooper – 95 kW, a nie szybsze jak Countryman. Przy pełnej prędkości proces ładowania z 10 do 80% zajmie prawie pół godziny. Dla często przemieszczających się czyni to ten model rozsądniejszym do ładowania pod domem, niż korzystając z publicznych stacji.

Pomimo stosunkowo kompaktowych wymiarów, pierwszy MINI Aceman jeździ z dojrzałością, która może zaskoczyć osoby przyzwyczajone do klasycznej, zabawnej natury mniejszych MINI. Samochód jest wyraźnie zaprojektowany z myślą o codziennym komforcie. Zespół inżynierów MINI dopracował filozofię projektowania zawieszenia, aby uzyskać dobrze wyważone wrażenia, odmienne od tych w Cooper SE. Aceman sprawia wrażenie dorosłego Coopera, z bardziej miękkimi amortyzatorami, co zwiększa komfort. Ponadto ustawienia zawieszenia i układ kierowniczy zostały również dostrojone, aby zapewnić stabilność i przewidywalność przy wyższych prędkościach.

Jazda po nierównych nawierzchniach pozwoliła mi naprawdę przetestować zawieszenie. Wyposażony w lepsze amortyzatory i tuleje w porównaniu do Coopera SE, Aceman płynnie pochłania nierówności i zachowuje opanowanie na nierównych drogach. Jest odrobinę bardziej miękki niż elektryczny Cooper, oferując bardziej wyrozumiałą jazdę na dłuższych trasach lub w mniej niż idealnych warunkach drogowych. Podczas dynamicznej jazdy, w najbardziej sportowym trybie gokartowym, zawieszenie Acemana pozostaje wystarczająco sztywne, aby utrzymać nadwozie w ryzach, ale nie karze cię na nierównych odcinkach. Gdybym miał porównać Acemana do Coopera elektrycznego, powiedziałbym, że zawieszenie zostało przerobione, aby priorytetowo traktować stabilność nad sportowy charakter.

Układ kierowniczy to kolejny obszar, w którym Aceman różni się od elektrycznego Coopera. Inżynierowie chcieli uniknąć układu kierowniczego, który wydawałby się zbyt ostry lub wrażliwy przy dużych prędkościach, zamiast tego decydując się na łagodniejsze, mniej agresywne odczucie na autostradach. Jednak nadal zauważalna jest zmiana w sprzężeniu zwrotnym układu kierowniczego podczas zmiany trybów jazdy, co sprawia, że samochód zachowuje swoją kultową zwinność MINI, gdy jest to potrzebne.

Do tego, gdy wciskam pedał gazu do oporu, to MINI jest mniej nerwowe. Zamiast tego układ kierowniczy jest obciążony, aby zapewnić zrównoważoną, komfortową jazdę, dzięki czemu jest łatwym codziennym samochodem bez wrażenia nadmiernej lekkości lub zbyt sportowego charakteru. Zapewnia również wystarczające sprzężenie zwrotne do pewnego pokonywania zakrętów, ale nie jest nadmiernie wrażliwe.

Pozytywne, radosne nastawienie MINI przebija się w Acemanie, sprawiając, że nawet łagodna jazda do sklepu jest przyjemnością. Imponujące prowadzenie i żwawe osiągi to wyróżniające się cechy, chociaż twarda jazda, szczególnie na wyboistych drogach, może być trochę zbyt ciężka. Małe rodziny, osoby, które opuściły już dom rodzinny i pary mogą cieszyć się jego mieszanką zabawy, przestrzeni i osiągów.

Specyfikacja

CENA MODELU TESTOWEGO 232 000 PLN

232 000 PLN PRĘDKOŚĆ MAKSYMALNA 170 km/h

170 km/h 0-100 KM/H 7,1 sekundy

7,1 sekundy SILNIK elektryczny

elektryczny MOC 218 KM

218 KM MAKSYMALNY MOMENT OBROTOWY 330 Nm