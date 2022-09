Wydania specjalne Revolver The Beatles

Revolver to album The Beatles z 1966 roku, który zmienił wszystko: zapoczątkował nową erę eksperymentalnej, awangardowej psychodeliki dźwiękowej, przyniósł kulturową zmianę i zaznaczył ważny zwrot w twórczej ewolucji zespołu. Już 28 października płyta ukaże się nowej wersji.

To właśnie dzięki płycie Revolver, John Lennon, Paul McCartney, George Harrison i Ringo Starr wyruszyli w nową muzyczną podróż. Już dziś fani mogą usłyszeć nowy miks stereo i Dolby Atmos utworu Taxman w wersji cyfrowej oraz zamówić album w wersji „Special Edition” w przedsprzedaży.

14 utworów z albumu Revolver zostało na nowo zmiksowanych przez producenta Gilesa Martina i inżyniera Sama Okella w stereo i Dolby Atmos, a oryginalny mono miks albumu pochodzi z taśmy z 1966 roku. Nowa edycja specjalna jest następstwem powszechnie uznanych, zremiksowanych i rozszerzonych edycji specjalnych Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band (2017), The BEATLES (The White Album) (2018), Abbey Road (2019) i Let It Be (2021).

Wszystkie nowe wydawnictwa Revolver zawierają nowy miks stereo albumu, pochodzący bezpośrednio z oryginalnych czterościeżkowych taśm. Dźwięk został odtworzony z oszałamiającą czystością, za pomocą najnowocześniejszej technologii opracowanej przez wielokrotnie nagradzany zespół dźwiękowy pod przewodnictwem Emile de la Rey z WingNut Films Productions Ltd Petera Jacksona. Fizyczne i cyfrowe kolekcje „Super Deluxe” zawierają również oryginalny mono miks, 28 wczesnych nagrań z sesji i trzy domowe dema oraz czterościeżkową EP-kę z nowymi miksami stereo i zremasterowanymi Paperback Writer i Rain. Ponadto w wersji cyfrowej ukaże się także nowy miks Dolby Atmos.

Wydawnictwo ukaże się w kilku formatach: 1 CD, 2 CD, 1 LP, Deluxe Box 5 CD, Deluxe Box 4 LP, Picture disc.