Największe przeboje Queen na sześciu winylach

Fani Queen po raz pierwszy otrzymają obszerne wydawnictwo The Platinum Collection na winylu. Zestaw, który ukaże się 17 czerwca, zawierać będzie wszystkie trzy kompilacje „Greatest Hits” legendarnej grupy, na które składają się największe klasyki rocka i popu.

Czterej autorzy piosenek w zespole – Freddie Mercury, Brian May, Roger Taylor i John Deacon – stworzyli wspaniały katalog hymnów wszech czasów, które z powodzeniem rozbrzmiewają w kolejnych dekadach.

Zgodnie z tytułem, „The Platinum Collection” pokryła się ostatnio w Wielkiej Brytanii ośmiokrotną platyną, co oznacza sprzedaż na poziomie 2,4 miliona od czasu reedycji w czerwcu 2011 roku, kiedy to wydawnictwo ukazało się z okazji 40-lecia Queen.

17 czerwca światło dzienne ujrzy limitowany, składający się z sześciu kolorowych winyli zestaw „The Platinum Collection”, który ozdobiony zostanie nową okładką. Każdy z analogowych krążków dostępny będzie w innym kolorze i każdy będzie miał indywidualnie zaprojektowaną kopertę. Całość uzupełni 24-stronicowa, 12-calowa książeczka z fotografiami.

Płyta QUEEN Greatest Hits po raz pierwszy ukazała się w 1981 roku i jest brytyjskim bestsellerem wszech czasów z 6,8 milionami sprzedanych egzemplarzy w UK i 25 milionami na całym świecie. Na album trafiły przeboje z lat 1974-1980, w tym rockowe standardy, jak „Bohemian Rhapsody” i „We Are The Champions”, który naukowcy w 2011 roku uznali za najbardziej chwytliwą piosenkę w historii. W zestawie nie zabrakło porywającego tłumy „We Will Rock You”, ironicznego „Fat Bottomed Girls” czy zainspirowanego disco lat 70. „Another One Bites the Dust”, a także nawiązującego do rockowych szlagierów z szaf grających „Crazy Little Thing Called Love” i nasyconego gospelowymi inspiracjami „Somebody To Love”.

Składanka QUEEN Greatest Hits II, która pierwotnie miała premierę tuż przed śmiercią Freddiego Mercury’ego w 1991 roku, sprzedała się w 19 milionach kopii. Zestaw wypełniły nagrania z lat 1981-1991, czyli okresu, w którym Queen porzucili zasadę „żadnych syntezatorów”, wznosząc się na wyżyny kreatywności. Łącząc swoje gitarowe brzmienie z elementami funku, disco i elektroniki, wypracowali nowoczesny, bardziej wygładzony styl, które zapewnił im status super-grupy. W latach 80. Queen zrealizowali niektóre ze swych największych, nieśmiertelnych hitów, od „Under Pressure” we współpracy z Davidem Bowie, przez retro-futurystyczne „Radio Gaga” i zabawnie romantyczne „I Want To Break Free”, po napędzane muskularnymi riffami „Hammer To Fall”. Oficjalnie to 10. najlepiej sprzedający się album na Wyspach Brytyjskich. Greatest Hits II zawiera także sentymentalne „Friends Will Be Friends”, wypełnione synth-rockowymi fanfarami „One Vision” oraz pożegnalne „The Show Must Go On”.

Ostatnia z kompilacji, „QUEEN Greatest Hits III”, to winylowy rarytas, na którym znalazły się piosenki z ostatnich dni działalności zespołu, jak i solowe nagrania poszczególnych muzyków oraz duety z innymi artystami takimi jak Elton John, Montserrat Caballé, George Michael czy Wyclef Jean.

Odporne na czas i mody wydawnictwo The Platinum Collection przypomina, że Queen zawsze byli barwni, dynamiczni, płonęli pasją i dumą.

The Platinum Collection ukaże się również w wydaniu kolekcjonerskim, zawierającym nutowe zapisy i transkrypcje tekstów blisko 50 klasyków rockowej formacji, w tym takich utworów, jak „Another One Bites the Dust”, „Bicycle Race”, „Bohemian Rhapsody”, „Crazy Little Thing Called Love”, „Don’t Stop Me Now”, „Fat Bottomed Girls”, „The Great Pretender”, „I Want It All”, „I Want to Break Free”, „Killer Queen”, „Radio Ga Ga”, „The Show Must Go On”, „Somebody to Love”, „Thank God It’s Christmas”, „Under Pressure”, „We Are the Champions”, „We Will Rock You” czy „You’re My Best Friend”.